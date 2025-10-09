قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها بتهمة الإرهاب
رئيس رومانيا يشيد بجهود مصر والوسطاء في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى خاص بالإسكندرية | فيديو
مجلس حكماء المسلمين: اتفاق وقف إطلاق النار ينهي مأساة الأبرياء بغزة
مصر العربي الاشتراكي: نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد
من الطيارة لـ المستشفى.. تحرك جديد من وزير الرياضة لـ دعم حسن شحاتة

يسري غازي

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر زيارة حسن شحاتة المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني السابق في المستشفي الذي يرقد به المعلم.
قال المصدر ذاته إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سوف يزور حسن شحاتة المدير الفني لـ منتخب مصر السابق اليوم الخميس بمجرد عودته من المغرب.

أضاف: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سوف يصل إلي القاهرة قادما من كازبلانكا فى المغرب فى تمام الساعة الـ 5 مساء اليوم الخميس على أن يتوجه لزيارة حسن شحاتة المدير الفني السابق لـ منتخب مصر الوطني.


وشدد على أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر التوجه من من مطار القاهرة إلي زيارة حسن شحاتة فى المستشفي الذي يرقد به حسن شحاتة المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني السابق.



ويخضع الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، لعملية جراحية خلال أسبوعين، بعد تعرضه مؤخرًا لوعكة صحية متكررة استلزمت دخوله المستشفى مرتين خلال فترة قصيرة.



وكان حسن شحاتة المدير الفني السابق لـ منتخب مصر الوطني قد غادر المستشفى عقب تحسن حالته في المرة الأولى، قبل أن تتدهور مجددًا حالته الصحية ما اضطر الأطباء إلى اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية له قريبًا.



وفي وقت سابق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية الطبية الكاملة والعاجلة للكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لـ منتخب مصر الوطني ، تقديرًا لما قدمه من إنجازات مشرفة للكرة المصرية، واعترافًا بمكانته المرموقة لدى جماهير الكرة في مصر والعالم العربي.



ويأتي هذا الدعم ضمن سياسة الدولة المصرية في رعاية رموزها الرياضية والوطنية الذين ساهموا في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يرحب باتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من العدوان الغاشم على القطاع الأعزل

الاعلى للشئون الإسلامية ينظم ندوة للمسنين

الأعلى للشئون الإسلامية يواصل دعمه لكبار السن بندوة ميدانية في الشرقية

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يكشف عن صفة مفتاح لكل خير.. حاول التخلق بها

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

