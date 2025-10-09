من الطيارة لـ المستشفى.. تحرك جديد من وزير الرياضة لـ دعم حسن شحاتة

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر زيارة حسن شحاتة المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني السابق في المستشفي الذي يرقد به المعلم.

قال المصدر ذاته إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سوف يزور حسن شحاتة المدير الفني لـ منتخب مصر السابق اليوم الخميس بمجرد عودته من المغرب.



أضاف: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سوف يصل إلي القاهرة قادما من كازبلانكا فى المغرب فى تمام الساعة الـ 5 مساء اليوم الخميس على أن يتوجه لزيارة حسن شحاتة المدير الفني السابق لـ منتخب مصر الوطني.



وشدد على أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر التوجه من من مطار القاهرة إلي زيارة حسن شحاتة فى المستشفي الذي يرقد به حسن شحاتة المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني السابق.





ويخضع الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، لعملية جراحية خلال أسبوعين، بعد تعرضه مؤخرًا لوعكة صحية متكررة استلزمت دخوله المستشفى مرتين خلال فترة قصيرة.





وكان حسن شحاتة المدير الفني السابق لـ منتخب مصر الوطني قد غادر المستشفى عقب تحسن حالته في المرة الأولى، قبل أن تتدهور مجددًا حالته الصحية ما اضطر الأطباء إلى اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية له قريبًا.





وفي وقت سابق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية الطبية الكاملة والعاجلة للكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لـ منتخب مصر الوطني ، تقديرًا لما قدمه من إنجازات مشرفة للكرة المصرية، واعترافًا بمكانته المرموقة لدى جماهير الكرة في مصر والعالم العربي.





ويأتي هذا الدعم ضمن سياسة الدولة المصرية في رعاية رموزها الرياضية والوطنية الذين ساهموا في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.