تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الـ46 من مصر إلى غزة

قال زياد قاسم مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح المصري، إنّه منذ دقائق قليلة تحرك الفوج الأول من القافلة السادسة والأربعين ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة" من مصر إلى غزة، تتدفق شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية من الأراضي المصرية تحديدا من الساحة الأمامية من معبر رفح البري من الجانب المصري صوب منفذ كرم أبو سالم وهو المنفذ الوحيد المخصص لإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية من الأراضي المصرية.

وأضاف قاسم في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القافلة اليوم تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية، تنوعت المساعدات بين أجولة الدقيق والأرز والمكرونة والمعلبات الغذائية بالإضافة إلى آلاف الأطنان من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، بالإضافة إلى آلاف الأطنان من المواد الإيوائية.

وتابع، أنّ المشهد الهام اليوم هو كما ترصد كاميرا القاهرة الإخبارية هو اصطفاف ست شاحنات من شاحنات الوقود تحديدا من شاحنات السولار التي تستعد للانطلاق بعد دقائق قليلة من الساحة الأمامية من معبر رفح البري من الجانب المصري صوب منفذ كرم أبو سالم تمهيدا لإنفاذ هذه الشاحنات الخاصة بالوقود إلى داخل الأراضي الفلسطينية.

وأردف، أنّ معبر ومنفذ كرم أبو سالم يعود للعمل اليوم بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل العمل بمنفذ كرم أبو سالم اليومين السابقين مما أدى إلى عرقلة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية عبر الأراضي المصرية.

وواصل: "اليوم يعود منفذ كرم أبو سالم لعملية إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية المختلفة التي تنطلق من هنا من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الفلسطينية.. أيضا ما لاحظناه في الدقائق الماضية هو أنّ الدولة المصرية دفعت بعدد من الشاحنات التي تحمل أعداد كبيرة من مولدات الكهرباء لأول مرة منذ فترة كبيرة، حيث تم الدفع بهذه الشاحنات صوب منفذ كرم أبو سالم تمهيدا لإنفاذ هذه المساعدات المختلفة إلى داخل الأراضي الفلسطينية".

