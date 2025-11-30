برلماني: الرئيس السيسي حريص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية

أشاد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه المستمر على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية. وأكد أن ما تم من إلغاء نتائج نحو 70% من دوائر المرحلة الأولى للانتخابات يعكس التزام الدولة المصرية بالرقابة الجادة واحترام إرادة المواطنين دون أي تهاون.

وأوضح مهران أن هذا القرار يؤكد نزاهة القضاء المصري ودوره الراسخ في حماية العملية الديمقراطية وضمان انتخابات عادلة وشفافة تعبّر بصدق عن اختيارات الشعب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تقوم به الدولة من إجراءات صارمة يرسّخ الثقة في المسار الديمقراطي، ويؤكد أن مصر ماضية في بناء دولة حديثة قوامها العدل وسيادة القانون.

وشدد مهران ، على أن المواطنين هم الأساس في أي عملية انتخابية، وأن الدولة تبذل كل الجهود لضمان عملية نزيهة تعكس إرادتهم الحقيقية.