حفيد الفايكنج يصل القاهرة لتدريب الأهلي في ذلك الموعد!!
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رغم الاتفاق المبدئي.. جيش الاحتلال يحذر من التحرك باتجاه شمال غزة

على الرغم من إعلان التوصل إلى اتفاق أولي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والذي يفترض أن يشكل المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن المشهد الميداني في قطاع غزة لا يزال متوتراً، وسط تحذيرات متبادلة من الجانبين بشأن التحركات في شمال القطاع.

ففي بيان صدر صباح اليوم الخميس، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أن منطقة في مدينة غزة ما زالت تعتبر "منطقة قتال خطيرة"، محذراً السكان من محاولة التحرك شمال جسر وادي غزة، المعروف باسم محور نيتساريم، مؤكداً أن المنطقة لا تزال تخضع لعمليات عسكرية وأن أي اقتراب منها يشكل "خطراً مباشراً على الحياة".

وأشار البيان إلى أن التعليمات الجديدة تأتي بعد ساعات من التصريحات الإسرائيلية حول التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من وقف الحرب، في وقت لا تزال فيه القوات الإسرائيلية متمركزة في مناطق متقدمة من القطاع وتنفذ عمليات تمشيط ومراقبة.

وفي المقابل، أصدرت المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في غزة بياناً مماثلاً حذر فيه السكان من التحرك شمالاً عبر الطريق الساحلي أو طريق صلاح الدين، مؤكداً أن المناطق الشمالية لا تزال تشهد تحركات عسكرية إسرائيلية مكثفة، وأن الأولوية حالياً هي الحفاظ على سلامة المدنيين.

ويعكس صدور التحذيرين في الوقت نفسه حالة الضبابية الميدانية وعدم وضوح الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، رغم الأجواء السياسية التي تتحدث عن تقدم في تنفيذ الاتفاق الذي وصفه ترامب بأنه "المرحلة الأولى من خطة شاملة لإنهاء الحرب".

ويرى مراقبون أن استمرار القيود المفروضة على حركة المدنيين داخل القطاع، خصوصاً بين جنوبه وشماله، يشير إلى أن الوضع الأمني لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار، وأن التحول من الهدنة إلى السلام الدائم ما زال يتطلب ترتيبات ميدانية وضمانات دولية فعلية.

ومع بقاء آلاف النازحين في الجنوب وعدم السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم المدمرة في الشمال، تظل غزة معلقة بين الهدنة والحرب، بانتظار أن تتحول الوعود السياسية إلى واقع ميداني يضمن الأمن للمدنيين على جانبي الحدود.

