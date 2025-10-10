تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ مبادرة بيتك في مصر التي تستهدف المصريين العاملين بالخارج، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص استثمارية وسكنية آمنة للمغتربين الراغبين في امتلاك وحدات داخل البلاد.

طريقة حجز شقق ديارنا للمصريين بالخارج

وتعد هذه المبادرة إحدى أبرز الخطوات الحكومية لتعزيز الصلة بين المصريين بالخارج ووطنهم، من خلال طرح وحدات سكنية متكاملة بأسعار تنافسية في مختلف المدن الجديدة بمستويات تشطيب عالية ومواقع مميزة.

وتستمر الوزارة في طرح المرحلة التكميلية وتشمل عددا من المشروعات الجديدة التي تلبي احتياجات فئات متنوعة من المصريين في الخارج.

ويبرز من بين هذه المشروعات مشروع ديارنا الذي يضم 2149 وحدة سكنية موزعة على 7 مدن جديدة في صعيد مصر ووجه بحري والدلتا، بهدف تحقيق توزيع جغرافي متوازن للوحدات وإتاحة الفرصة للمغتربين لاختيار مواقع تناسب أصولهم أو خططهم المستقبلية.

وتتنوع المدن التي يشملها مشروع ديارنا بين الصعيد والدلتا والساحل، حيث تم تحديد أسعار الوحدات وفقا لسعر المتر في كل مدينة.

ففي مدينة أسيوط الجديدة بلغ سعر المتر 16 ألفا و830 جنيها، لتسجل الشقة البالغة مساحتها 117 مترا نحو مليون و969 ألف جنيه.

وفي مدينة قنا الجديدة بلغ سعر المتر 16 ألفا و854 جنيها، لتصل قيمة الوحدة ذات الـ104 أمتار إلى مليون و753 ألف جنيه.

أما في المنيا الجديدة فسجل سعر المتر 17 ألفا و238 جنيها، ليبلغ ثمن الوحدة 108 أمتار حوالي 2 مليون و16 ألف جنيه.

وفي مدينة سوهاج الجديدة وصل سعر المتر إلى 17 ألفا و490 جنيها، لتقدر الوحدة البالغة 104 أمتار بنحو مليون و818 ألف جنيه.

بينما سجلت القاهرة الجديدة أعلى سعر للمتر بقيمة 20 ألفا و400 جنيه، لتبلغ الشقة 117 مترا نحو 2 مليون و386 ألف جنيه.

وفي مدينة دمياط الجديدة جاء سعر المتر 18 ألفا و258 جنيها، ليصل ثمن الوحدة 117 مترا إلى 2 مليون و136 ألف جنيه.

أما في مدينة العلمين الجديدة فسجل المتر 20 ألفا و140 جنيها، لتصل قيمة الوحدة 117 مترا إلى نحو 2 مليون و422 ألف جنيه.

وأتاحت وزارة الإسكان إمكانية الحجز الإلكتروني لجميع المصريين بالخارج عبر بوابة مصر العقارية الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي https://realestate.gov.eg/ar، حيث يمكن للمواطن تصفح المشروعات والوحدات المتاحة وتحميل كراسة الشروط ودفع مقدم جدية الحجز إلكترونيا، إلى جانب اختيار الوحدة وفقا لأولوية الحجز من أي مكان في العالم، ما يجعل التجربة رقمية متكاملة دون الحاجة للحضور الشخصي.

تفاصيل شقق بيتك في مصر

وتأتي جميع وحدات مشروع بيتك في مصر كاملة التشطيب وبمواصفات حديثة تتناسب مع نمط الحياة العصري، إلى جانب مواقعها المميزة داخل المدن الجديدة بالقرب من الخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية والمناطق الترفيهية، بما يضمن للمغتربين بيئة سكنية متكاملة تحقق الراحة والأمان وتوفر استثمارا طويل الأجل داخل الوطن.