حجز شقق سكن لكل المصريين 7 بمقدم 25 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم

تواصل وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، استقبال طلبات المواطنين ضمن الإعلان السابع من مبادرة سكن لكل المصريين 7، وذلك حتى يوم 28 سبتمبر الجاري بعد أن تم مد فترة الحجز أسبوعين إضافيين.

ويأتي هذا التمديد لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من المبادرة التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

أعداد المتقدمين في سكن لكل المصريين 7

كشف صندوق الإسكان أن عدد المسجلين عبر الموقع الإلكتروني للتقديم تجاوز 238 ألف مواطن، فيما قام أكثر من 148 ألف مواطن بسداد مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن المنتشرة بجميع المحافظات.

كما نشر الصندوق فيديو جديد يوضح الجزء الثاني من خطوات التقديم لتسهيل العملية على المواطنين ضمن سلسلة الفيديوهات التوضيحية التي ينشرها بانتظام.

أهمية استكمال الإجراءات

أكد الصندوق أن مجرد التسجيل على الموقع الإلكتروني لا يُعد حجزًا رسميًا، حيث يشترط سداد مقدم جدية الحجز عبر البريد المميكن واستكمال جميع الخطوات الواردة في كراسة الشروط، وأوضح أن أي نقص في هذه الإجراءات يعني أن الطلب غير مكتمل ولن يتم النظر فيه.

مقدم شقق سكن لكل المصريين 7

يتضمن هذا الإعلان طرح 113 ألف وحدة سكنية، من بينها 99,792 وحدة يتم طرحها لأول مرة، بالإضافة إلى 13,320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة.

وتتراوح المساحات بين 75 مترًا و90 مترًا، بما يتناسب مع احتياجات شرائح واسعة من المواطنين.

ويشمل الطرح شققًا جاهزة للتسليم بمقدم 25 ألف جنيه، وأخرى تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا بمقدم 50 ألف جنيه.

طريقة التقديم في سكن لكل المصريين 7 عبر منصة مصر الرقمية

يشترط على الراغبين في الحجز إنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة. https://digital.gov.eg/

هذه الخطوة جاءت لتجنب التكدس أمام مكاتب البريد وضمان سهولة الحصول على كراسة الشروط وسداد مقدم الحجز، وتبلغ المصاريف الإدارية 350 جنيهًا بالإضافة إلى 350 جنيهًا مصاريف تسجيل.

أما العملاء الذين سبق لهم التقديم في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، فيعفون من المصاريف الإدارية ويكتفون بسداد 150 جنيهًا فقط كمصاريف تسجيل.

شقق بمقدم 25 ألف جنيه

يشمل الطرح عددًا من الشقق المخصصة لجميع المواطنين الراغبين في التقديم، مع أولوية للعملاء السابق تقدمهم في إعلان "سكن لكل المصريين 5".

ويتضمن ذلك 9,380 شقة تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمحافظات البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، ومطروح، بالإضافة إلى 12,630 شقة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.

شقق لغير المستفيدين من الأولوية السابقة

أتاح الصندوق إمكانية التقديم لغير المستفيدين من الأولوية السابقة، حيث تم تخصيص 34,133 وحدة تحت الإنشاء بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة جاهزة للتسليم بمدينة أخميم الجديدة.

شقق الإسكان الأخضر

ضمن الطرح أيضًا، هناك 54,792 وحدة إسكان أخضر تحت الإنشاء بمدن: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة، تسليم خلال 36 شهرًا.

كما تم تخصيص 1,492 وحدة بمدينة شطا بدمياط لعملاء الإعلانين الثامن والعاشر السابقين، بجانب وحدات جديدة في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مع أولوية للعملاء السابقين بالمدينة.

مواعيد التقديم والسداد

أوضح الصندوق أن فترة التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية تبدأ من 28 يوليو 2025 وحتى 30 أكتوبر 2025، مع تخصيص الأسبوع الأول لأصحاب الهمم.

نظام التمويل العقاري والفائدة

سيتم الحجز عبر نظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل، على فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يضمن التيسير على مختلف الشرائح.