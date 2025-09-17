قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الإسكان يتابع مشروعات "سكن لكل المصريين" بمدن جديدة ويوجه بتسريع معدلات التنفيذ

أرشيفيه
أرشيفيه
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن "العبور الجديدة وحدائق العاشر من رمضان وأسيوط الجديدة"، والتي تشمل وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بجانب "الإسكان الأخضر" ، حيث يتم تنفيذ أعمال مرافق وطرق وتشطيبات بمواقع العمارات. 

ووجه وزير الإسكان مسئولي الوزارة بمواصلة الجولات الميدانية لمشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، ودفع العمل وزيادة معدلات التنفيذ، والالتزام بالمواصفات ومواعيد تسليم المشروعات، وتنفيذ المشروعات الخدمية بالتوازي مع تنفيذ العمارات. 

وفي الإطار نفسه، قام عدد من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يرافقهم مسئولى أجهزة المدن الجديدة بجولات تفقدية بمشروعات الوزارة فى مشروعات سكن لكل المصريين، ومشروعات الخدمات بالأحياء (15 و16) بمدينة العبور الجديدة، حيث يضم الحي 16 عدد 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية، والحي 15 يضم عدد 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية.

كما تفقد مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية مدينة حدائق العاشر من رمضان، حيث تتم أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر المبنى الإداري للجهاز ومبنى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، بجانب تفقد مشروع (الإسكان الأخضر) المرحلة الخامسة وتضم 109 عمارات بعدد وحدات 2018 بمساحة 90م٢ و112 وحدة بمساحة 75م٢، والمرحلة السادسة تضم 258 عمارة بعدد 6192 وحدة بمساحات موحدة 90م ، ومتابعة استكمال أعمال الطرق والمرافق للمشروع.

وتابع مسئولو جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أعمال تنسيق الموقع والتشطيبات النهائية لعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمنطقة 226 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة.

وأكد مسئولى الوزراة خلال الجولات أهمية الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، بما في ذلك الأرضيات والحوائط والأسقف، إضافة إلى أعمال الواجهات الخارجية والدهانات على أعلى مستوى وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للمواصفات، بهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان فور الاستلام، وبما يضمن تلبية مختلف الاحتياجات الأساسية والخدمية وبما يضمن بيئة حضرية متكاملة وخدمات متكاملة لخدمة المواطنين فور تسليم الوحدات.

الواجهات الخارجية والدهانات التشطيبات الداخلية والخارجية جهاز مدينة أسيوط الجديدة

