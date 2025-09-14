قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
مدير مرصد الأزهر: نحمل على عاتقنا مهمة نشر الوعي وبناء جسور الحوار والسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7

شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7، بعد ان أعلنت وزارة الإسكان عن مد فترة التقديم والحجز ضمن المبادرة الرئاسية، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

وتقرر أن يكون آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي التقديم يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

وشمل القرار تمديد فترة شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة.

وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي أن أكثر من 238 ألف مواطن سجلوا مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني، فيما قام نحو 148 ألف مواطن بسداد مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكنة المختلفة، ما يعكس الإقبال الكبير على الوحدات المطروحة.

تفاصيل الطرح الجديد

يتضمن الطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه، وأخرى تحت الإنشاء بمقدم 50 ألف جنيه تسلم خلال 36 شهرًا، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع بين الراغبين في الاستلام الفوري وبين من يفضل الانتظار مقابل وحدات تحت التنفيذ.

سكن لكل المصريين 7

رابط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 

خصص الصندوق رابطًا إلكترونيًا جديدًا للتواصل مع المتقدمين ضمن الطرح الثاني، مؤكدًا أن أي استفسارات خاصة بإعلانات سابقة لن يتم الرد عليها من خلال هذا الرابط: https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/portaltickets 
كما وفر الصندوق فيديوهات توضيحية لشرح خطوات الحجز والتعامل مع منصة مصر الرقمية لتسهيل إجراءات التقديم.

وحدات الطرح الجديد وأماكنها

يشمل الطرح الجديد 113,112 وحدة سكنية، منها 99,792 وحدة جديدة و13,320 وحدة سبق طرحها. 

وحدات تحت الإنشاء تسلم خلال 36 شهرًا موزعة على محافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح، أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.

كما توجد وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمدينة أخميم الجديدة، ووحدات خاصة بنظام الإسكان الأخضر بعدد 54,792 وحدة تحت الإنشاء، موزعة على مدن: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

وتم تخصيص وحدات تحت الإنشاء بعدد 1,492 وحدة للعملاء السابقين في مدن شطا وعزبة البرج والغردقة، مع فتح التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز من 28 يوليو حتى 30 أكتوبر 2025، مع تخصيص الأسبوع الأول لذوي الهمم.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 7

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز، مع منع التقدم على أكثر من وحدة سكنية للأسرة الواحدة، وعدم الاستفادة السابقة من أي مشروع إسكان اجتماعي أو تمويل للوحدات السكنية.

نظام التمويل العقاري والفوائد

يتم الحجز بنظام التمويل العقاري بفائدة مدعمة تصل إلى 8% سنويًا لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، على فترات سداد تصل حتى 20 عامًا، ما يسهل عملية التملك ويضمن أقساطًا تتناسب مع مستويات الدخل.

ويبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل لمحدودي الدخل 144 ألف جنيه سنويًا للفرد و180 ألفًا للأسرة، بينما لمتوسطي الدخل يصل الحد الأقصى للفرد 240 ألف جنيه سنويًا والأسرة 300 ألف جنيه سنويًا.

المستندات المطلوبة للتقديم في شقق سكن لكل المصريين 7

تتضمن: شهادة دخل حديثة، إيصال مرافق حديث، قسيمة الزواج، صور شهادات ميلاد الأبناء، صور الرقم القومي للزوج والزوجة، برنت تأميني إن وجد، إيصال سداد مبلغ جدية الحجز، إيصال سداد قيمة كراسة الشروط، الإقرار المرفق بالكراسة، واستمارة الحجز موضحًا بها نوع الوحدة والمدينة.

خطوات التقديم الإلكتروني

إنشاء حساب شخصي على الموقع. https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/portaltickets 

تحميل كراسة الشروط.

تعبئة نموذج التقديم وإرفاق المستندات بصيغة PDF.

سداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

متابعة حالة الطلب حتى إعلان النتائج.

شقق سكن لكل المصريين شقق سكن لكل المصريين 7 سكن لكل المصريين آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 رابط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 المستندات المطلوبة للتقديم في شقق سكن لكل المصريين 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

ترشيحاتنا

صرف معاش تكافل وكرامة خلال ساعات

صرف معاش تكافل وكرامة خلال ساعات.. رابط التسجيل والاستعلام

الهلال الاحمر

التضامن تنفذ قرار غلق دار "زهرة مصر".. وتنقل النزلاء لمجمع "حياة" بالجيزة

رئيس الوزراء

أمن الدواء على مائدة الحكومة.. رئيس الوزراء: تنسيق كامل لإتاحة الموارد المالية لتوفير الأدوية.. والعمل على توطين هذه الصناعة

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد