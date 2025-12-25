قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

وزير الخارجية: لا نرفض السدود في حوض النيل لكننا نعترض على الإجراءات الأحادية

شدد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي على أهمية الحفاظ على الدول الوطنية والتأكيد سيادة الدول وعدم التدخل شئونها الداخلية والحفاظ على الدول الوطنية.

و قال “عبد العاطي” إن وثيقة التوازن الاستراتيجي التي أصدرتها وزارة نتاج لجهد أكاديمي وعلمي ممنهج لمبدأ صكه الرئيس و يطبق في مل  دوائر السياسية الخارجية.

و أوضح وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي أن مصر لا ترفض السدود بدول حوض النيل لكنها تقف ضد الاجراءات الاحادية وعدم  الإخطار المسبق.

و تابع: "نرفض الأكاذيب التي تتردد و التي تقول أن مصر تقف ضد التنمية و مصر ضد إقامة السدود، و هذا غير صحيح فمصر لم نرفض اي مشروعات سدود و لكنها تقف ضد مبدأ فرض الأمر الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس.

وكشف السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية عن تعمد أثيوبيا في حجب مياه النيل .وقال :جميع الأنهار تخضع للقانون الدولي ،ومايحدث الأن  مثال فاضح وتسيسس صارخ  لإدارة  السد الأثيوبي ،لاسيما بعد قيامهم  بشكل مفاجىء بحجز كميات كبيرة من المياه  ،ثم بدون مبرر تم ضخها مرة أخري وبدون سابق أنذار مما أدى إلى  غرق مناطق واسعة من السودان

وأشار إلي أن مصر تعرضت إلي زيادة مفاجئو في كميات المياه ،و ارتفعت في توقيتات بدون مبرر ولذلك ندين هذة السياسات  التي يتبعها الجانب الأثيوبي .

وشدد السفير عبد العاطي وزير الخارجية على استمرار الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وقال: فيما يتعلق بقطاع غزه ،هناك ظروف شديدة القسوة يتعرض لها أهالينا من الشعب الفلسطيني بسبب برودة الطقس؛فصلا الموجة الشديدة من التمطار ،وبالتالي لايوجد ملجأ وملاذ أمن للمدنيين من الشعب الفلسطيني بعد تهدم منازلهم.

واستطرد وزير الخارجية قائلا: الخيام ضعيفة ،ولاتستطيع إيواء الأسر الفلسطينية لذلك نضغط  بكل قوة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخري  لإدخال كرفانات حديد شديدة  تقي المواطنين داخل قطاع غزه  من الطقس شديد الصعوبة.

وأوضح وزير الخارجية قائلا: مصر موجودة على الأرض ولدينا وسائل للإغاثة ونحاول التحرك  لزيادة مناطق الاغاثه داخل قطاع غزه،وهناك انتهاكات  سافره لحقوق الإنسان داخل القطاع .

