بعد إعلان الإسكان.. ما الموعد الأخير لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»؟

يتساءل ملايين المواطنين من راغبي حجز شقق الإسكان الاجتماعى عن آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعى "سكن لكل المصريين 7"، وذلك بعد الإعلان عن مد مهلة الحجز.

جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد سبق وأعلن عن تمديد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7».

طرح سكن لكل المصريين 7

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في أغسطس 2025، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

تتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و700 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة. وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12 %، وقد تقل إلى 8 % أو حتى 3 % لبعض الفئات حسب الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

في الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهو الوحدات ضمن مشروع "الإسكان الأخضر"، وهي وحدات صديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

كيفية سداد جدية الحجز

بالنسبة لسداد مقدم جدية الحجز، يجب إتمام العملية خلال 24 ساعة من انتهاء تسجيل الطلب على بوابة مصر الرقمية. وفي حال تم تسجيل الطلب في آخر يوم للإعلان، يتم إتاحة السداد خلال 24 ساعة من غلق باب الإعلان.

يمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية سداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكنة الموجودة في جميع المدن والمحافظات، وقد بدأ سداد الرسوم منذ يوم 5 من هذا الشهر.

كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا يزال بإمكان المواطنين سداد مصروفات التسجيل وتحميل كراسة الشروط من خلال المنصات المتاحة حتى انتهاء فترة الإعلان.

الإقبال على شقق الإسكان الاجتماعى

جدير بالذكر أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" شهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، خاصة مع اقتراب غلق باب الحجز.

بحسب مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن الطرح الجديد شهد إقبالاً ملحوظًا من المواطنين، حيث تم بيع أكثر من 207 آلاف كراسة شروط.

كما سجل أكثر من 144 ألف مواطن طلباتهم إلكترونيًا، وسدد أكثر من 109 آلاف منهم مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن.

وتصدرت مدينة حدائق العاصمة المدن الأكثر إقبالاً، تليها مدينتا حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

آخر موعد لحجز سكن لكل المصريين

بحسب إعلان وزير الإسكان الأخير، ستكون فترة الحجز ممتدة حتى يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، مما يمنح الفرصة لجميع المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل للتقديم وحجز الوحدة السكنية التي يرغبون في الحصول عليها.

وإذا رغب المواطنون في تعديل بيانات الطلب أثناء عملية التقديم في إعلان «سكن لكل المصريين 7» عبر بوابة مصر الرقمية، يُمكنهم ذلك من خلال الرجوع إلى أي مرحلة من مراحل إدخال البيانات مثل مرحلة بيانات السكن، أو بيانات الزوج أو الزوجة، أو بيانات الأبناء، أو بيانات العمل. يتم التعديل من خلال الضغط على خيار الرجوع إلى البيانات الأساسية من أي مرحلة سابقة.

كراسات شروط الإسكان الاجتماعى

تتكون كراسات شروط الإسكان الاجتماعى من عدة أنواع كالآتي:

الكراسة الأولى مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم بالمحافظات تحت الإنشاء، مع تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا.

الكراسة الثانية متاحة للمواطنين وعملاء سابقين، وتتيح التقديم على وحدات جاهزة للتسليم في محافظات محددة.

الكراسة الثالثة تقتصر على العملاء السابق طلبهم على إعلان «سكن لكل المصريين 5».