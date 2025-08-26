مد الحجز ضمن الطرح الثاني لـ«سكن لكل المصريين 7» حتى 14 سبتمبر 2025

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة أسبوعين وحتى يوم الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استجاب للطلبات الواردة من المواطنين لمد فترة الحجز ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمنح الفرصة كاملة لجميع المواطنين للتقديم وحجز الوحدة السكنية التي يرغبون في الحصول عليها.

من جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الجديد يشهد إقبالًا واضحًا من المواطنين، حيث تم بيع أكثر من ٢٠٧ آلاف كراسة شروط، وقام أكثر من ١٤٤ ألف مواطن بتسجيل الطلب ورفع المستندات، وقام أكثر من ١٠٩ آلاف منهم بسداد مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن، وجاءت مدينة حدائق العاصمة في مقدمة المدن التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، تليها مدينتا حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ضرورة قيام المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني بسداد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، حيث إن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني أن المواطن لم يتقدم رسميًا للإعلان، وبالتالي لن يتم مراجعة الطلب الخاص به.

وأوضحت أنه في حالة الرغبة في تعديل بيانات الطلب أثناء التقديم بإعلان “سكن لكل المصريين ٧” على بوابة مصر الرقمية، يمكن القيام بذلك من خلال الرجوع إلى أي من مراحل إدخال البيانات مثل مرحلة بيانات السكن، ومرحلة بيانات الزوج أو الزوجة (إن وجدت)، ومرحلة بيانات الأبناء (إن وجدوا)، ومرحلة بيانات العمل، ويتم ذلك عن طريق الضغط على خيار الرجوع إلى البيانات الأساسية من أي مرحلة من المراحل السابقة، حيث يتم العودة مباشرة إلى مرحلة إدخال البيانات الأساسية، كما يمكن إجراء التعديل من خلال الضغط على زر تعديل البيانات في مرحلة الملخص للرجوع إلى البيانات الأساسية وإجراء التعديلات المطلوبة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لسداد مقدم جدية الحجز، فيتم إتمام السداد خلال ٢٤ ساعة من الانتهاء من تسجيل الطلب على بوابة مصر الرقمية، وفي حالة تسجيل الطلب في آخر يوم للإعلان، يتم إتاحة السداد خلال ٢٤ ساعة من غلق باب الإعلان.

وذكرت مي عبد الحميد أنه يجب التأكد قبل الضغط على خيار إلغاء الطلب، حيث إن تنفيذ هذه الخطوة يؤدي إلى إلغاء جميع الخطوات السابقة وحذف جميع البيانات المدونة في الطلب نهائيًا.

وأضافت أنه فيما يتعلق بملء بيانات الاستمارة والإقرار والتوقيع عليهما، فيتم ذلك من خلال تحميل الاستمارة والإقرار المتاحين على بوابة مصر الرقمية ضمن قسم تحميل الملفات، ثم ملء البيانات المطلوبة والتوقيع، وبعد ذلك إعادة رفعهما مرة أخرى عبر البوابة.

وأشارت إلى أنه في حالة سداد مقدم جدية الحجز الخاص بإعلان “سكن لكل المصريين ٧” بنظام التخصيص العشوائي، فإن السداد يتم خلال ٢٤ ساعة من الانتهاء من تسجيل الطلب، وفي حالة التسجيل في اليوم الأخير للإعلان يتاح السداد خلال ٢٤ ساعة من غلق الإعلان. ويتم تحديث حالة الطلب بعد مرور يوم عمل من السداد، مع العلم أنه لا يمكن إلغاء الطلب بعد سداد مقدم جدية الحجز، حيث يؤدي ذلك إلى حذف جميع البيانات والخطوات السابقة. كذلك يجب التنويه إلى أنه لا يتم رفع إيصال السداد عبر البوابة، وإنما يتم تقديمه مع المستندات المطلوبة عند مرحلة الاستعلام أو التعاقد.

ولفتت إلى أن الكراسة الأولى بمنصة مصر الرقمية والخاصة بـ"سكن لكل المصريين ٧ - محافظات تحت الإنشاء- عام"، هي كراسة مخصصة لجميع المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم بالمحافظات (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) بالمراكز أو المدن الواقعة بكل من محافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح، دمياط، والبحر الأحمر.

وقالت إنه فيما يخص الكراسة الثانية بمنصة مصر الرقمية والخاصة بـ" سكن لكل المصريين(٧)- المحافظات وعملاء سابقين "، فهي كراسة مخصصة لجميع المواطنين، ومتاح التقديم من خلالها على وحدات جاهزة للتسليم بمحافظات: أسوان، وبني سويف، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنوفية، والمنيا، وقنا، ويقتصر التقديم في محافظة دمياط بمدينة شطا على المتقدمين سابقًا بمدينة شطا (الإعلان الثامن) وعزبة البرج (إعلان سكن لكل المصريين ٣)، وفي محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة يقتصر التقديم على المتقدمين سابقًا بذات المدينة (بالإعلان العاشر) فقط، علماً بأن الوحدات السكنية بمحافظتى دمياط والبحر الأحمر هى وحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا).

وأضافت مي عبد الحميد أن الكراسة الثالثة والخاصة بـ"سكن لكل المصريين (7)- مدن جديدة ومحافظات"، فهي كراسة شروط يقتصر التقديم فيها على العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين ٥"ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم شروط الإعلان السابق (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن) وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز.

وأوضحت أنه في حالة احتياج المواطن لأي استفسار أو دعم فني يجب عليه الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999، حيث يتاح الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالإعلان على مدار 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء.





