الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025

شهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية طفرة قوية خلال السنوات العشر الأخيرة، لترتفع من 2.7 مليار دولار في عام 2015 إلى 6.1 مليار دولار بنهاية 2024، محققة معدل نمو سنوي بلغ 21% خلال العام الماضي. وجاء هذا التطور عبر مسار تصاعدي منتظم، حيث سجلت الصادرات 2.8 مليار دولار في 2016 بمعدل نمو 2%، و2.9 مليار دولار في 2017 بنمو 4%، ثم 3.1 مليار دولار في 2018 بنمو 10%.

وفي عام 2019 بلغت الصادرات 3.5 مليار دولار بنسبة نمو 10%، وظلت مستقرة عند نفس المستوى في 2020، قبل أن تقفز إلى 4.1 مليار دولار عام 2021 بنمو 19%. كما واصلت ارتفاعها إلى 4.5 مليار دولار في 2022 بنمو 9%، ثم 5.1 مليار دولار في 2023 بنمو 13%، وصولاً إلى 6.1 مليار دولار في 2024 بنمو 21%.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن النصف الأول من عام 2025 سجل صادرات بقيمة 3.4 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 6%، بما يعكس استدامة الاتجاه التصاعدي للصادرات وتحقيق نتائج مشجعة نحو مستهدفات العام.

وأكد المجلس أن القفزة المحققة في الصادرات جاءت نتيجة توسع قاعدة الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية وزيادة التنافسية العالمية للقطاع، مما يعزز فرص الوصول إلى مستويات قياسية جديدة بنهاية 2025، ويجعل الصناعات الغذائية إحدى الركائز الأساسية لدعم حصيلة الصادرات غير البترولية وتعزيز موارد النقد الأجنبي لمصر.