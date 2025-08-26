تراجع أسعار النفط وسط ترقّب تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة بلغت نحو 2%، وسط ترقّب من المتعاملين لتطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساته المحتملة على إمدادات الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.4% لتسجّل 68.50 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5% إلى 64.47 دولاراً. وكان الخامان قد صعدا أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.

وقال محللون لدى شركة «آي.جي» في مذكرة بحثية إن «المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الخام تميل نحو مواصلة الارتفاع، خصوصاً إذا استقرت الأسعار فوق مستوى المقاومة البالغ ما بين 64 و65 دولاراً»، بحسب رويترز.

وجاء صعود أسعار النفط أمس مدفوعاً بمخاوف من تعطل الإمدادات بعد استهداف أوكرانيا منشآت للطاقة في روسيا، إضافة إلى توقعات بفرض عقوبات أميركية جديدة على قطاع النفط الروسي.

وفي مذكرة للعملاء، أوضح بنك «باركليز» أن أسعار الخام ما زالت تتحرك في نطاق ضيق، متأثرة بالتقلبات الجيوسياسية من جهة وبأساسيات سوق متماسكة نسبياً من جهة أخرى.

عقوبات على روسيا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لوّح مجدداً بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتحقق تقدّم في المفاوضات نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا خلال الأسبوعين المقبلين.

كما يترقّب المتعاملون صدور بيانات معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم بشأن المخزونات، وسط توقعات بانخفاض مخزونات الخام والبنزين، مقابل احتمال ارتفاع مخزونات نواتج التقطير.