قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
أستراليا تطرد السفير الإيراني وتدرج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب
رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم
النقل تطلق إعلان وظائف جديدة بمشروع المونوريل شرق النيل
انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة أسرتي قوتي برعاية السيدة انتصار السيسي
الأسطورة على حساب الدباغ.. موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة
أخطاء لا تقع بها خلال التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 26-8-2025
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على المنشآت الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار النفط وسط ترقّب تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا

النفط
النفط
وكالات

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة بلغت نحو 2%، وسط ترقّب من المتعاملين لتطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساته المحتملة على إمدادات الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.4% لتسجّل 68.50 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5% إلى 64.47 دولاراً. وكان الخامان قد صعدا أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.

وقال محللون لدى شركة «آي.جي» في مذكرة بحثية إن «المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الخام تميل نحو مواصلة الارتفاع، خصوصاً إذا استقرت الأسعار فوق مستوى المقاومة البالغ ما بين 64 و65 دولاراً»، بحسب رويترز.

وجاء صعود أسعار النفط أمس مدفوعاً بمخاوف من تعطل الإمدادات بعد استهداف أوكرانيا منشآت للطاقة في روسيا، إضافة إلى توقعات بفرض عقوبات أميركية جديدة على قطاع النفط الروسي.

وفي مذكرة للعملاء، أوضح بنك «باركليز» أن أسعار الخام ما زالت تتحرك في نطاق ضيق، متأثرة بالتقلبات الجيوسياسية من جهة وبأساسيات سوق متماسكة نسبياً من جهة أخرى.

عقوبات على روسيا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لوّح مجدداً بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتحقق تقدّم في المفاوضات نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا خلال الأسبوعين المقبلين.

كما يترقّب المتعاملون صدور بيانات معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم بشأن المخزونات، وسط توقعات بانخفاض مخزونات الخام والبنزين، مقابل احتمال ارتفاع مخزونات نواتج التقطير.

أسعار النفط روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

أسعار الدواجن

هبوط أسعار الدواجن والبانيه بعد انخفاض الأعلاف

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

الشيبي

الشيبي يغيب عن مباراة الأهلي بسبب حصوله على البطاقة الحمراء أمام مودرن

بيراميدز

تعثرات السماوي.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على فوز مودرن سبورت أمام بيراميدز

الاهلي وغزل المحلة

لاعيبة رجالة.. ماذا قال علاء عبدالعال عن تعادل المحلة أمام الأهلي؟

بالصور

بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

بدون مكياج.. أول ظهور لأنغام بالساحل الشمالي بعد رحلتها العلاجية

انغام
انغام
انغام

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد