الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025

أسعار الجنيه الذهب
أسعار الجنيه الذهب
محمد صبيح

نستعرض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025 وذلك دون احتساب المصنعية.

وسجل سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 5234 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 5211 جنيهًا. 

أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعر البيع 4798 جنيهًا، مقابل 4777 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لـ عيار 21 سجل سعر البيع 4580 جنيهًا، وسعر الشراء 4560 جنيهًا. 

أما الذهب عيار 18، فبلغ سعر البيع 3926 جنيهًا، مقابل 3909 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لـ عيار 14 سجل سعر بيع قدره 3053 جنيهًا، وسعر شراء 3040 جنيهًا، في حين بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2617 جنيهًا للبيع، و2606 جنيهات للشراء.

أما سعر أونصة الذهب فقد بلغ 162805 جنيهات للبيع، و162094 جنيهًا للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب سعرًا قدره 36640 جنيهًا للبيع، و36480 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة الأونصة بالدولار 3372.11 دولار.

أسعار أعيرة الذهب

سعر الذهب عيار 24

سعر البيع: 5234 جنيها

سعر الشراء: 5211 جنيها

سعر الذهب عيار 22

سعر البيع: 4798 جنيها

سعر الشراء: 4777 جنيها

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 4580 جنيها

سعر الشراء: 4560 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سعر البيع: 3926 جنيها

سعر الشراء: 3909 جنيهات

سعر الذهب عيار 14

سعر البيع: 3053 جنيها

سعر الشراء: 3040 جنيها

سعر الذهب عيار 12

سعر البيع: 2617 جنيها

سعر الشراء: 2606 جنيهات 

 

سعر الأونصة

بالجنيه المصري:

سعر البيع: 162805 جنيهات

سعر الشراء: 162094 جنيها

بالدولار الأمريكي: 3372.11 دولار

الجنيه الذهب

سعر البيع: 36640 جنيها

سعر الشراء: 36480 جنيها

