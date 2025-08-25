سعر الجنيه الذهب اليوم 25 أغسطس 2025

شهد سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات أمس الأحد الموافق 24-8-2025، تذبذبا داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم مقدار 40 جنيها في المتوسط على مستوي محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وصل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 36.52 ألف جنيه للبيع و36.72 ألف جنيه للشراء

تحركات الجنيه الذهب

وخلال الجمعة الماضية، أظهر سعر الجنيه الذهب صعودا بقيمة كسرت حاجز الـ 400 جنيه في محلات الصاغة.

تطورات الذهب

وهوى سعر المشغول الذهبي مساء اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة المصرية وعلى مستوى الأعيرة المختلفة؛ مسجلا بذلك هبوطا قدره 10 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم .. وصل متوسط سعر الذهب اليوم عند 4565 جنيها للبيع و 4590 جنيها للبيع

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5217 جنيها للبيع و 5245 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4565 جنيها للبيع و4590 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 3912 جنيها للبيع و3934 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3371 دولارا للبيع و3372 دولارا للشراء.

توقعات مستقبلية:

توقع خبراء وتجار الذهب في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب ،حيث أشار فرانسيسكو بلانش ،رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف امريكا الي إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000دولار للاونصة في النصف الثاني من العام 2026 .