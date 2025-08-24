قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهيد فلسطيني وغارات مكثفة للاحتلال قرب محور «نتساريم» تثير مخاوف المدنيين في القطاع
القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب
مين الأغلى.. سعر ملابس روبي ودينا في حفل الساحل الشمالي يثير السوشيال ميديا |شاهد
الإفتاء توضح حكم التربح من الإنترنت .. وتؤكد: العبرة بمضمون المحتوى
قبل بدء الدراسة| أسئلة وإجابات تشرح تفاصيل البكالوريا المصرية "موادها وامتحاناتها ورسومها"
غدًا.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
سعر الدولار في مصر يوم الأحد 24 أغسطس 2025
رغم الظروف الصعبة| رمضان السيد يكشف عن جاهزية «الشناوي» لمواجهة غزل المحلة
نانسي عجرم تتألق بفستان أزرق لامع وتفاجئ جمهورها بإطلالة ساحرة|شاهد
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
إيلون ماسك يعلن إتاحة كود نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 2.5 بشكل مفتوح المصدر
اقتصاد

سعر الدولار في مصر يوم الأحد 24 أغسطس 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

شهدت أسعار صرف الدولار في مصر تباينا على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، بعد انخفاضات استمرت لأكثر من أسبوعين عاود الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ثم تراجع مرة أخرى في ختام تعاملات الخميس.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك  التعمير والإسكان لنحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية لنحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست نحو 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع. 

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر، الأهلي،  الإسكندرية، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، فيصل الإسلامي، المصرف العربي،  إتش إس بي سي HSBC، الكويت الوطني) لنحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد

ووصل سعر الدولار وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري لنحو 48.44 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الأحد

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الإفريقي الدولي، البركة) نحو 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (ميد بنك، تنمية الصادرات)  نحو 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع. 

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول) عند 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

48.75 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

48.51 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك  اليوم الأحد

50.31 جنيه.

