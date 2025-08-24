سعر الدولار في مصر يوم الأحد 24 أغسطس 2025

شهدت أسعار صرف الدولار في مصر تباينا على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، بعد انخفاضات استمرت لأكثر من أسبوعين عاود الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ثم تراجع مرة أخرى في ختام تعاملات الخميس.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان لنحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية لنحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست نحو 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر، الأهلي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، فيصل الإسلامي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC، الكويت الوطني) لنحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد

ووصل سعر الدولار وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري لنحو 48.44 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الأحد

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الإفريقي الدولي، البركة) نحو 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (ميد بنك، تنمية الصادرات) نحو 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول) عند 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

48.75 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

48.51 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأحد

50.31 جنيه.