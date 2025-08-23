قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 23 -8 - 2025

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

تباينت أسعار صرف الدولار في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي، بعد انخفاضات استمرت لأكثر من أسبوعين عاود الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ثم تراجع مرة أخري في ختام تعاملات الخميس.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري اليوم السبت 23 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند  48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة نحو 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك  التعمير والإسكان لنحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية لنحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست نحو 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع. 

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر، الأهلي،  الإسكندرية، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد،الأهلي الكويتي، فيصل الإسلامي، المصرف العربي،  إتش إس بي سي HSBC، الكويت الوطني) لنحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(العربي الإفريقي الدولي، البركة) نحو 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (ميد بنك، تنمية الصادرات)  نحو 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع. 

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول) عند 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري لنحو 48.44 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم السبت

48.75 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم السبت

48.51 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم السبت

48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك  اليوم السبت

50.31 جنيه.

