ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
برنامج تكنولوجيا معلومات وبرمجة لطلاب 4و5 ابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية
هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق أو أثناء الأذان؟.. الإفتاء تجيب
فضيحة أخلاقية.. منظمات دولية تنتفض ضد إسرائيل بعد إعلان مجاعة غزة رسميا
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
اقتصاد

رئيس غرفة الأخشاب والأثاث يحدد 4 عناصر لتنمية القطاع وزيادة الصادرات

أخشاب
أخشاب
ولاء عبد الكريم

حدد المهندس طارق حبشي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات 4 عناصر استراتيجية لدفع عجلة تنمية القطاع وزيادة صادراته، وهي تشمل توطين المكونات والصناعات المغذية، تطوير البنية التكنولوجية، تعزيز التدريب المهني، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأكد حبشي في بيان صحفي لغرفة صناعة الأخشاب، اليوم، أن هذه العناصر الاستراتيجية تمثل خارطة طريق لتحقيق قفزة نوعية في صناعة الأثاث المصرية، مشيرًا إلى أن تنفيذها يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاع الخاص والحكومة.

وأشار حبشي إلى أن أبرز التحديات تتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد بعض المكونات والخامات الأساسية مثل الأخشاب الطبيعية عالية الجودة، وبعض مستلزمات الإنتاج كالمفصلات والدهانات، إلى جانب ذلك، هناك تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل والإنتاج، والحاجة إلى تحديث مستمر للتكنولوجيا ورفع كفاءة العمالة.

وقال انه من الضروري العمل علي مواجهة هذه التحديات وتعزيز التنافسية من خلال رفع الجودة وخفض التكلفة عبر توطين الصناعات المغذية، وتطوير التصميمات بما يتماشى مع أذواق الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التوسع في برامج التدريب وتبني التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني، مؤكدًا على أهمية دعم ملف التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري.

وأوضح حبشي ان رؤية الغرفة واضحة في هذا الشأن، وهي التحول من الاستيراد للتصنيع المحلي في أكبر قدر ممكن من مستلزمات الأثاث، حيث بدأنا بالفعل في فتح قنوات مع المستثمرين المحليين والأجانب لطرح فرص تصنيع المفصلات، الألواح، والإكسسوارات داخل مصر، كما نقوم بدراسة تجارب دول متقدمة في هذا المجال لنقل خبراتهم.

و أضاف حبشي أن من أبرز المكونات والصناعات المغذية التي يتم استيرادها حاليًا، الألواح المصنعة (MDF – HDF)، المفصلات والإكسسوارات المعدنية، أنظمة السحب، والدهانات المتطورة، لافتا الي أن تحفيز التصنيع المحلي لهذه البنود يتطلب حوافز استثمارية، ومناطق صناعية متخصصة، ونقل تكنولوجيا حديثة من خلال شراكات مع شركات عالمية.

وحول إمكانية إنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعة مكونات الأثاث، مثل المفصلات، الألواح، والدهانات، قال حبشي: نحن نؤمن بأهمية المناطق الصناعية المتخصصة، وهي آلية فعالة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات.

وأوضح ان الغرفة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، ونسعي لطرحه على صانعي القرار، و للشراكة مع المطورين الصناعيين والجهات الحكومية لتنفيذه.

وتابع حديثه قائلاً: من الضروري العمل علي شراكات مع شركات أوروبية وآسيوية رائدة في مجال الماكينات وخطوط الإنتاج، وكذلك شركات خامات صديقة للبيئة، لنقل التكنولوجيا والتدريب الفني داخل مصر.

وأكد حبشي أهمية تسهيل استيراد الخامات الأساسية مع تخفيف الرسوم على مدخلات الإنتاج التي لا تُصنع محليًا، بجانب تقديم حوافز استثمارية للصناعات المغذية، وكذلك زيادة الدعم الموجه للتدريب الفني والتقني.

وأضاف: توجد فرص كبيرة لتنمية وتعميق الصناعة المحلية في قطاع الأخشاب والأثاث بقوة خلال المرحلة الراهنة ويجب العمل علي اقتناصها.

