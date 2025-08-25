قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة تبادل أسرى بين موسكو وكييف تعيد 146 عسكرياً روسياً بوساطة إماراتية
لماذا فقدنا لذة الصلاة؟.. 5 أسباب تساعدك على الخشوع ينبغي الأخذ بها
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 25-8-2025
خطوات تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحاً
حديقة الحيوان بالجيزة تتجه للعالمية.. تفاصيل خطة التطوير بمشاركة خبراء من أوروبا وأفريقيا| فيديو
بالأسماء والأرقام.. على حسين مهدي يفضح تمويل الإخوان لإعلاميين بالخارج
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 في حادث بقنا.. صور
خامنئي: واشنطن تسعى لفرض إملاءات مذلة.. وإيران لن تُخضع
7 كبائر حذرنا منها النبي بشدة.. إياك والاقتراب منها
تأهيل المتطوعين لمكافحة المخدرات.. خطوة جديدة لـ"صندوق الإدمان" في البرامج الوقائية
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 25-8-2025

ثبت سعر أكبر جرام ذهب داخل محلات الصاغة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 25-8-2025 دون تغيير. 

سعر أغلي عيار ذهب اليوم

تضمن سعر أغلي جرام ذهب اليوم وهو من عيار 24 الأكثر قيمة 

آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم

وبلغ آخر تحديث سجله سعر جرام عيار 24 الأعلي فئة نحو 5217 جنيه للبيع و 5245 جنيه للشراء

واستقر سعر جرام الذهب مع أول تعاملات اليوم الإثنين بدون تغيير علي مختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية.

وهوي سعر المشغول الذهبي مساء أمس الأحد، داخل محلات الصاغة المصرية وعلي مستوي الأعيرة المختلفة؛ مسجلا بذلك هبوطا قدره 10 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم  حيث وصل متوسط سعر الذهب اليوم عند 4565 جنيه للبيع و 4590 جنيه للبيع

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5217 جنيه للبيع و 5245 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4565 جنيه للبيع و 4590 جنيه للشراء 

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 3912 جنيه للبيع و 3934 جنيه للشراء 

بلغ سعر عيار 14 نحو 3043 جنيه للبيع و 3060 جنيه للشراء 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.52 ألف جنيه للبيع و 36.72 ألف جنيه للشراء

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3371 دولار للبيع و 3372 دولار للشراء

يرتبط السوق بشكل مباشر بحركة أسعار الذهب عالميا وسعر الدولار محليا، ما يجعل متابعة الأسعار ضرورة يومية سواء للتجار أو للمواطنين، بينما يظل الذهب في نظر كثيرين الخيار الأكثر أمانا وسط.

وتاتي مصنعة علي حسب نوع العيار وتقدير جودته المشغولات الذهبية، اي تختلف حسب الشغل الموجود بالقطعة الذهبية علي حدي.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

وتتراوح ما بين  20 جنيها للجرام وحتي 80 جنيهًا،  والتي يضعها صاحب المحل لجودة الشغل والشركة المصنعة.

بالاضافة الي سعر الدمغة والذي يكون ثابتاً علي العيار.

وفي الأغلب يطبق فرق تصنيع في حالات بيع العميل للمشغولات الذهبية لمحل الصاغة.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بالرغم من حالة التذبذب التي سيطرت على التداولات معظم الفترات، موضحًا أن الصعود جاء مدعومًا بالارتفاع الكبير الذي شهده المعدن عالميًا بنهاية الأسبوع ب 1.1%، ما انعكس إيجابًا على السوق المصري.

سعر الدولار في مصر يوم الأحد 24 أغسطس 2025سعر الدولار في مصر يوم الأحد 24 أغسطس 2025

وأضاف واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن الذهب المحلي سجل خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا نسبته 0.7% بما يعادل 30 جنيهًا، حيث بدأ التداول عند 4550 جنيهًا للجرام، ليغلق عند 4580 جنيهًا، بعد أن سجل أعلى سعر عند 4590 جنيهًا وأقل مستوى عند 4520 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الأداء الأسبوعي اتسم بتراجع تدريجي وتذبذب ملحوظ، إلا أن المعدن النفيس تمكن في الجلسات الأخيرة من تجاوز مستوى الدعم 4550 جنيهًا للجرام والإغلاق في المنطقة الإيجابية، مدعومًا بالارتفاع العالمي.

وعن العوامل المؤثرة، قال واصف إن التصريحات الأخيرة لرئيس الفيدرالي الأمريكي حول توقعات خفض الفائدة دفعت أسعار الأونصة للارتفاع بشكل قوي، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي، لافتًا إلى أن حركة الذهب في مصر ترتبط بشكل أساسي بالسعر العالمي، في حين يظل تأثير تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه غير منتظم.

