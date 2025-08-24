يبحث عدد كبير من الراغبين في شراء الذهب، عن سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة عيار 21 الأكثر شعبية وصاحب أعلى معدل للبيع.

سعر الذهب

اسعار الذهب اليوم في مصر



اسعار الذهب اليوم في مصر تاتي ضمن أولويات المقبلون على الخطوبه والزواج، وفي المرتبة الاولى للمستثمرين في المعدن الأصفر.

متوسط اسعار الذهب اليوم

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 5240 جنيها 5217 جنيها

عيار 22 4803 جنيهات 4782 جنيها

عيار 21 4585 جنيها 4565 جنيها

عيار 18 3930 جنيها 3913 جنيها

عيار 14 3057 جنيها 3043 جنيها

عيار 12 2620 جنيه 2609 جنيهات

الاونصة 162982 جنيها 162271 جنيها

الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه

الأونصة بالدولار 3371.70 دولار

سعر جرام الذهب عيار 21

ويشهد الذهب عيار 21، إقبالا كبيرا من محبي اقتناء المشغولات الذهبيه، والذي سجل اليوم عيار 21 للبيع 4585 جنيها للشراء 4565 جنيها.

افضل عيار للذهب

ويظل عيار 21 الأكثر تداولا في السوق كونه الخيار المفضل لغالبية المواطنين لتوازنه بين السعر والجودة.

فيما يلقى عيار 18 رواجا لدى الشباب لتميزه بالتصميمات العصرية وأسعاره الأقل.

بينما يستخدم عيار 24 غالبا في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية التي يقبل عليها المستثمرون كأداة ادخارية مضمونة.



مؤثرات سوق الذهب



يرتبط السوق بشكل مباشر بحركة أسعار الذهب عالميا وسعر الدولار محليا، ما يجعل متابعة الأسعار ضرورة يومية سواء للتجار أو للمواطنين، بينما يظل الذهب في نظر كثيرين الخيار الأكثر أمانا وسط.

سعر مصنعية الذهب

وتاتي مصنعة علي حسب نوع العيار وتقدير جودته المشغولات الذهبية، اي تختلف حسب الشغل الموجود بالقطعة الذهبية علي حدي.

وتتراوح ما بين 20 جنيها للجرام وحتي 80 جنيهًا، والتي يضعها صاحب المحل لجودة الشغل والشركة المصنعة.

بالاضافة الي سعر الدمغة والذي يكون ثابتاً علي العيار.

وفي الأغلب يطبق فرق تصنيع في حالات بيع العميل للمشغولات الذهبية لمحل الصاغة.