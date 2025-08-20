سعر الذهب يتراجع محليًا وعالميًا مع قوة الدولار وترقب خطاب باول في جاكسون هول



تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، بفعل قوة الدولار الأمريكي وترقب الأسواق لما سيعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة "جاكسون هول" السنوية التي انطلقت في ولاية وايومنغ وتستمر حتى 23 أغسطس.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع 10 جنيهات ليسجل 4545 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 15 دولارًا لتسجل 3333 دولارًا.



أضاف، بلغ سعر عيار 24 نحو 5194 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3896 جنيهًا، وعيار 14 عند 3030 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 36360 جنيهًا.



وجاء هذا التراجع بعد ارتفاعات أمس الأربعاء، حيث ارتفع الذهب محليًا بنحو 35 جنيهًا، كما صعدت الأوقية من 3315 إلى 3348 دولارًا.

أشاؤ، إمبابي، إلى انخفاض الذهب بنسبة 0.6% مع بداية تعاملات اليوم، متأثرًا بضغوط بيع عقب صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو، والذي أظهر تردد غالبية الأعضاء في تعديل السياسة النقدية قبل اتضاح أثر الرسوم الجمركية على التضخم.



وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25%-4.50%، وسط انقسام داخلي حيث دعا عضوان فقط إلى خفض ربع نقطة مئوية، معتبرين أن التضخم – باستثناء تأثير الرسوم الجمركية – يقترب من مستهدف البنك المركزي، بينما تتباطأ وتيرة التوظيف.

المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أبرزت تباطؤًا في سوق العمل، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% في يوليو، مع تراجع مكاسب الأجور وفتور في استهلاك الأسر والاستثمار، ورغم ذلك، يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف، ما يضع الفيدرالي أمام معادلة صعبة بين احتواء الأسعار ودعم النمو.



وتُظهر أداة «CME FedWatch» أن الأسواق تُسعّر احتمالًا يتجاوز 80% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل، وهو ما قد يعزز جاذبية الذهب إذا تحقق، لكن في الوقت نفسه، يظل المعدن النفيس تحت ضغط السياسة النقدية المتشددة، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.



إلى جانب الترقب النقدي، يراقب المستثمرون أيضًا التطورات الجيوسياسية، حيث أشارت تقارير صحفية إلى دراسة البيت الأبيض عقد قمة ثلاثية في بودابست تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث هدنة محتملة بين موسكو وكييف.



وفي الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لكلمة رئيس الفيدرالي جيروم باول غدًا الجمعة في جاكسون هول، يبقى الذهب رهينًا لمعادلة معقدة بين تحركات الدولار وعوائد السندات من جهة، والتوقعات بشأن خفض الفائدة والمخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى.