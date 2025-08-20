قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
أول تعليق من محمد الشناوي بعد وفاة الده
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب يتراجع محليًا وعالميًا مع قوة الدولار وترقب خطاب باول في جاكسون هول

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
ولاء عبد الكريم


تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، بفعل قوة الدولار الأمريكي وترقب الأسواق لما سيعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة "جاكسون هول" السنوية التي انطلقت في ولاية وايومنغ وتستمر حتى 23 أغسطس.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع 10 جنيهات ليسجل 4545 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 15 دولارًا لتسجل 3333 دولارًا.


أضاف، بلغ سعر عيار 24 نحو 5194 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3896 جنيهًا، وعيار 14 عند 3030 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 36360 جنيهًا. 


وجاء هذا التراجع بعد ارتفاعات أمس الأربعاء، حيث ارتفع الذهب محليًا بنحو 35 جنيهًا، كما صعدت الأوقية من 3315 إلى 3348 دولارًا.
أشاؤ، إمبابي، إلى انخفاض الذهب بنسبة 0.6% مع بداية تعاملات اليوم، متأثرًا بضغوط بيع عقب صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو، والذي أظهر تردد غالبية الأعضاء في تعديل السياسة النقدية قبل اتضاح أثر الرسوم الجمركية على التضخم.


وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25%-4.50%، وسط انقسام داخلي حيث دعا عضوان فقط إلى خفض ربع نقطة مئوية، معتبرين أن التضخم – باستثناء تأثير الرسوم الجمركية – يقترب من مستهدف البنك المركزي، بينما تتباطأ وتيرة التوظيف.
المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أبرزت تباطؤًا في سوق العمل، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% في يوليو، مع تراجع مكاسب الأجور وفتور في استهلاك الأسر والاستثمار، ورغم ذلك، يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف، ما يضع الفيدرالي أمام معادلة صعبة بين احتواء الأسعار ودعم النمو.


وتُظهر أداة «CME FedWatch» أن الأسواق تُسعّر احتمالًا يتجاوز 80% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل، وهو ما قد يعزز جاذبية الذهب إذا تحقق، لكن في الوقت نفسه، يظل المعدن النفيس تحت ضغط السياسة النقدية المتشددة، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.


إلى جانب الترقب النقدي، يراقب المستثمرون أيضًا التطورات الجيوسياسية، حيث أشارت تقارير صحفية إلى دراسة البيت الأبيض عقد قمة ثلاثية في بودابست تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث هدنة محتملة بين موسكو وكييف.


وفي الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لكلمة رئيس الفيدرالي جيروم باول غدًا الجمعة في جاكسون هول، يبقى الذهب رهينًا لمعادلة معقدة بين تحركات الدولار وعوائد السندات من جهة، والتوقعات بشأن خفض الفائدة والمخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى.

الذهب أسعار الذهب الدولار سعر جرام الذهب البورصة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

ضبط 91 كجم حلوى المولد و284 كجم لحوم ودواجن لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بأسوان

نقابة الأطباء البيطريين بالجيزة

“بيطريين الجيزة” تنظم دورات تدريبية مجانا للأطباء لمعرفة أحدث طرق العلاج والوقاية

فعاليات ثقافية وفنية

وزير الثقافة يعلن أهداف مؤتمر «الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي» ويدعو المبدعين للمشاركة في المعارض المصاحبة

بالصور

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد