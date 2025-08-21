قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| التنظيم والإدارة يكشف موعد امتحانات مسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية
وزير الاستثمار: الحكومة تهتم بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء
توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
اقتصاد

عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
آية الجارحي


عاود  سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس 21-8-2025،  بعد أن ارتفع في بداية التعاملات.

أسعار الدولار اليوم 

ونقدم سعر الدولار اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، في عدد من البنوك، بعد تراجعه بمتوسط 14 قرشا.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.45 جنيه للشراء و48.51 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري 

سعر الدولار البنك الأهلي المصري 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سعر الدولار البنك التجاري الدولي  48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

 بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المتحد  48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك العقاري المصري العربي  48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار المصرف العربي   48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار بنك تنمية الصادرات   48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار ميد بنك    48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع.
 

الدولار الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه

