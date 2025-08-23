اعرف سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21

الذهب.. من أكثر السلع النفيسة التي لعبت دوا محوريا في الاقتصاد العالمي عبر العصور، فهو يشكل ملاا آمنا للمستثمرين في أوقات الأزمات، ومخزنًا للقيمة في ظل تقلبات الأسواق.

يهتم المواطن المصري بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، وفي هذا التقرير نستعرض أسعار الذهب اليوم السبت 23/8/2025.

ارتفاع سعر الذهب عالميا مع تراجع الدولار

ارتفع سعر الذهب مع تراجع الدولار بعد أن فتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحذر الباب أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر، مشيراً إلى تزايد المخاطر التي تواجه سوق العمل رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم.

وقال باول في خطاب ألقاه الجمعة خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأميركي في جاكسون هول بولاية وايومنغ: "استقرار معدل البطالة ومؤشرات سوق العمل الأخرى يتيح لنا المضي بحذر في النظر في أي تغييرات بموقفنا حيال السياسة النقدية. مع ذلك، فإن وجود السياسة النقدية في موقف مقيِّد، إلى جانب التوقعات الأساسية وتغير ميزان المخاطر، قد يستدعي تعديل هذا الموقف".

تزايد رهانات خفض الفائدة

عزز المتداولون رهاناتهم على خفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد خطاب باول. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.1%. ويستفيد الذهب عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

انتعاش سعر الذهب

ومع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بعد الخطاب، قد يكون الذهب على وشك تسجيل مستوى قياسي جديد"، وفق إيوا مانثي، خبيرة استراتيجيات السلع في مجموعة "آي إن جي". ويُعتبر خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "العامل الوحيد الذي كان غائباً لإعادة إحياء هذا الانتعاش الذي شهدناه في وقت سابق من هذا العام".

أدت توقعات خفض تكاليف الاقتراض، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وعمليات شراء البنوك المركزية، إلى ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي في أبريل، ولا يزال مرتفعاً بأكثر من 28% هذا العام. وظل المعدن النفيس يتحرك في نطاق ضيق خلال الأشهر القليلة الماضية، مع أن مراقبي السوق، بما في ذلك وحدة إدارة الثروات التابعة لمجموعة "UBS"، يتوقعون مزيداً من الارتفاع.

ارتفع الذهب بنسبة 1% إلى 3,375.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:03 صباحاً في نيويورك، في حين تراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري.

أسعار الذهب في مصر

ويقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت 23 أغسطس 2025 بمحلات الصاغة في مصر، وذلك بدون إضافة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5246 جنيهًا للبيع و5223 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ عيار 21 الأكثر تداولًا 4590 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18



سعر الجرام من عيار 18 إلى 3934 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 36,720 جنيهًا للبيع.

أما الأونصة الذهب فقد سجلت 163,160 جنيهًا للبيع و3373.38 دولارًا عالميًا.

أسعار الذهب اليوم



عيار 24:

سعر البيع 5246 جنيهًا – سعر الشراء 5223 جنيهًا.

عيار 22:

سعر البيع 4809 جنيهات – سعر الشراء 4788 جنيهًا.

عيار 21 (الأكثر تداولًا):

سعر البيع 4590 جنيهًا – سعر الشراء 4570 جنيهًا.

عيار 18:

سعر البيع 3934 جنيهًا – سعر الشراء 3917 جنيهًا.

عيار 14:

سعر البيع 3060 جنيهًا – سعر الشراء 3047 جنيهًا.

عيار 12:

سعر البيع 2623 جنيهًا – سعر الشراء 2611 جنيهًا.