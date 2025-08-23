سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025

يقدم موقع صدي البلد سعر الجنيه الذهب اليوم السبت الموافق 23-8-2025،

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.56 ألف جنيه للبيع و 36.72 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3368 دولار للبيع و 33689 دولار للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 23-8-2025 سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

شعبة الذهب

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه لا يوجد ما يسمى بـ "ضريبة إعادة البيع" على المشغولات الذهبية، مشددة على أنه لا ضريبة تُفرض دون نص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المعنية.



وأشارت الشعبة إلى أن تسعير الذهب يخضع لنفس القواعد التي تطبق على العملات، حيث يتم تحديد سعر للبيع وآخر للشراء بفارق يمثل ربح التاجر مقابل الخدمة، لافتة إلى أن الأسعار تتغير على مدار الساعة وفقًا للبورصة العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.