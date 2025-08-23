سعر الذهب يرتفع مع تلميح باول بخفض الفائدة في سبتمبر



ارتفع سعر الذهب مع تراجع الدولار بعد أن فتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحذر الباب أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر، مشيراً إلى تزايد المخاطر التي تواجه سوق العمل رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم.

قال باول في خطاب ألقاه الجمعة خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأميركي في جاكسون هول بولاية وايومنغ: "استقرار معدل البطالة ومؤشرات سوق العمل الأخرى يتيح لنا المضي بحذر في النظر في أي تغييرات بموقفنا حيال السياسة النقدية. مع ذلك، فإن وجود السياسة النقدية في موقف مقيِّد، إلى جانب التوقعات الأساسية وتغير ميزان المخاطر، قد يستدعي تعديل هذا الموقف".

تزايد رهانات خفض الفائدة

عزز المتداولون رهاناتهم على خفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد خطاب باول. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.1%. ويستفيد الذهب عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

انتعاش سعر الذهب

"مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بعد الخطاب، قد يكون الذهب على وشك تسجيل مستوى قياسي جديد"، وفق إيوا مانثي، خبيرة استراتيجيات السلع في مجموعة "آي إن جي". ويُعتبر خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "العامل الوحيد الذي كان غائباً لإعادة إحياء هذا الانتعاش الذي شهدناه في وقت سابق من هذا العام".

أدت توقعات خفض تكاليف الاقتراض، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وعمليات شراء البنوك المركزية، إلى ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي في أبريل، ولا يزال مرتفعاً بأكثر من 28% هذا العام. وظل المعدن النفيس يتحرك في نطاق ضيق خلال الأشهر القليلة الماضية، مع أن مراقبي السوق، بما في ذلك وحدة إدارة الثروات التابعة لمجموعة "UBS"، يتوقعون مزيداً من الارتفاع.

ارتفع الذهب بنسبة 1% إلى 3,375.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:03 صباحاً في نيويورك، في حين تراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري.