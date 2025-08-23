سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في مصر، السبت 23 أغسطس 2025، زالذي سجل ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف تعاملات اليةوم، وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة موجة صعود جديدة جاءت متزامنة مع صعود أسعار الذهب عالميًا وتراجع عوائد السندات الأمريكية، الأمر الذي زاد من جاذبية المعدن الأصفر .

أسعار الذهب اليوم في مصر 23/8

وفقًا للتعاملات المسائية، جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر دون احتساب المصنعية كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، نحو 5245.75 جنيهًا للبيع، و5217.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 4808.5 جنيهًا للبيع، مقابل 4782.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، نحو 4590 جنيهًا للبيع، و4565 جنيهًا للشراء، ويرغب فيه الكثير من المقبلين على الزواج لشراء الشبكة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 18 عند 3934.25 جنيهًا للبيع، مقابل 3912.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3060 جنيهًا للبيع، و3043.25 جنيهًا للشراء، وهو من الأعيرة التي تشهد إقبالًا محدودًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 36720 جنيهًا للبيع، و36520 جنيهًا للشراء، وهو يزن 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب عالميًا اليوم السبت

على المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب صعودًا ملموسًا، حيث بلغ سعر أوقية الذهب 3372.11 دولارًا للبيع، و3371.82 دولارًا للشراء.

ارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.74% لتصل إلى 3406.4 دولارًا للأوقية، بينما صعدت أسعار السبائك إلى 3360 دولارًا للأوقية.

هذا الارتفاع جاء مدعومًا بتراجع العائد على السندات الأمريكية، إضافة إلى الأداء الإيجابي في مؤشرات وول ستريت، إذ ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.2%، وأضاف "داو جونز" 643 نقطة، فيما صعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.36% ليصل إلى 21,375 نقطة، مما عزز من إقبال المستثمرين على الذهب كأداة استثمارية آمنة.