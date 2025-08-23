قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في مصر، السبت 23 أغسطس 2025، زالذي سجل ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف تعاملات اليةوم، وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة موجة صعود جديدة جاءت متزامنة مع صعود أسعار الذهب عالميًا وتراجع عوائد السندات الأمريكية، الأمر الذي زاد من جاذبية المعدن الأصفر .

أسعار الذهب اليوم في مصر 23/8

وفقًا للتعاملات المسائية، جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر دون احتساب المصنعية كما يلي:

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية
 

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، نحو 5245.75 جنيهًا للبيع، و5217.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 4808.5 جنيهًا للبيع، مقابل 4782.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، نحو 4590 جنيهًا للبيع، و4565 جنيهًا للشراء، ويرغب فيه الكثير من المقبلين على الزواج لشراء الشبكة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 18 عند 3934.25 جنيهًا للبيع، مقابل 3912.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3060 جنيهًا للبيع، و3043.25 جنيهًا للشراء، وهو من الأعيرة التي تشهد إقبالًا محدودًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 36720 جنيهًا للبيع، و36520 جنيهًا للشراء، وهو يزن 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب عالميًا اليوم السبت

على المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب صعودًا ملموسًا، حيث بلغ سعر أوقية الذهب 3372.11 دولارًا للبيع، و3371.82 دولارًا للشراء.

ارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.74% لتصل إلى 3406.4 دولارًا للأوقية، بينما صعدت أسعار السبائك إلى 3360 دولارًا للأوقية. 

هذا الارتفاع جاء مدعومًا بتراجع العائد على السندات الأمريكية، إضافة إلى الأداء الإيجابي في مؤشرات وول ستريت، إذ ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.2%، وأضاف "داو جونز" 643 نقطة، فيما صعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.36% ليصل إلى 21,375 نقطة، مما عزز من إقبال المستثمرين على الذهب كأداة استثمارية آمنة.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم في مصر الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 اليوم سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

أعراض انخفاض ضغط الدم

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

بالصور

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

ترامب سيارات
ترامب سيارات
ترامب سيارات

فيديو

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد