أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت 23 أغسطس 2025 بمحلات الصاغة في مصر، وذلك بدون إضافة المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5246 جنيهًا للبيع و5223 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 21 الأكثر تداولًا 4590 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 3934 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 36,720 جنيهًا للبيع.

أما الأونصة الذهب فقد سجلت 163,160 جنيهًا للبيع و3373.38 دولارًا عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24:

سعر البيع 5246 جنيهًا – سعر الشراء 5223 جنيهًا.

عيار 22:

سعر البيع 4809 جنيهات – سعر الشراء 4788 جنيهًا.

عيار 21 (الأكثر تداولًا):

سعر البيع 4590 جنيهًا – سعر الشراء 4570 جنيهًا.

عيار 18:

سعر البيع 3934 جنيهًا – سعر الشراء 3917 جنيهًا.

عيار 14:

سعر البيع 3060 جنيهًا – سعر الشراء 3047 جنيهًا.

عيار 12:

سعر البيع 2623 جنيهًا – سعر الشراء 2611 جنيهًا.

الأونصة الذهب:

سعر البيع 163,160 جنيهًا – سعر الشراء 162,449 جنيهًا.

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21):

سعر البيع 36,720 جنيهًا – سعر الشراء 36,560 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

سجلت 3373.38 دولار.