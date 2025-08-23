قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية في الجيم
مهرجان العلمين الجديدة.. آسر ياسين وتارا عماد يفاجئان جمهور ويجز
طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني بالفيزياء والتاريخ
محمد موسى: القاهرة والرياض خط الدفاع الأول عن الأمة العربية
أرخص BMW رياضية بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل
للمُدرسين.. برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان يؤهل الكوادر بمعايير دولية
الأهلي مش بيلعب ..تعليق مثير من الغندور على هدف خوان ألفينا
فاروق فلوكس: 12 جنيها أول أجر لي والفن عشقي الدائم | فيديو
أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر
شباب الفراعنة يواجهون أمريكا في مونديال الطائرة تحت 21 عامًا
غارات إسرائيلية على محيط مسجد المهاجرين بمخيم البريج
مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

الذهب
الذهب
محمد صبيح

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت 23 أغسطس 2025 بمحلات الصاغة في مصر، وذلك بدون إضافة المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5246 جنيهًا للبيع و5223 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 21 الأكثر تداولًا 4590 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 3934 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 36,720 جنيهًا للبيع.

أما الأونصة الذهب فقد سجلت 163,160 جنيهًا للبيع و3373.38 دولارًا عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24:
سعر البيع 5246 جنيهًا – سعر الشراء 5223 جنيهًا.

عيار 22:
سعر البيع 4809 جنيهات – سعر الشراء 4788 جنيهًا.

عيار 21 (الأكثر تداولًا):
سعر البيع 4590 جنيهًا – سعر الشراء 4570 جنيهًا.

عيار 18:
سعر البيع 3934 جنيهًا – سعر الشراء 3917 جنيهًا.

عيار 14:
سعر البيع 3060 جنيهًا – سعر الشراء 3047 جنيهًا.

عيار 12:
سعر البيع 2623 جنيهًا – سعر الشراء 2611 جنيهًا.

الأونصة الذهب:
سعر البيع 163,160 جنيهًا – سعر الشراء 162,449 جنيهًا.

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21):
سعر البيع 36,720 جنيهًا – سعر الشراء 36,560 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:
سجلت 3373.38 دولار.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب

يا ألف خسارة.. ردود أفعال صادمة بعد عودة شيرين لـ حسام حبيب

هنا الزاهد

هنا الزاهد تتألق بفستان أبيض عبر إنستجرام.. شاهد

الرابر ناصر

مهرجان العلمين الجديدة .. الرابر ناصر يبدأ حفل وويجز ينتظر

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حفل ويجز
حفل ويجز
حفل ويجز

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد