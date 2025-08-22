سعر الذهب مساء اليوم 22-8-2025

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 22-8-2025، على مستوي محلات الصاغة المصرية.

تحرك الذهب في الصاغة اليوم

وصل معدل زيادة جرام الذهب مقدار 5 جنيهات في المتوسط على مستوي الأعيرة الذهبية المنتشرة بمختلف محلات الصاغة .

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وصل آخر تحديث سعر الجرام الذهب في المتوسط نحو 4520 جنيه علي الأقل

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو5165 جنيه للبيع و 5194 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو4520 جنيه للبيع و 4545 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3874 جنيه للبيع و 3895 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3013 جنيه للبيع و 3030 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.16 ألف جنيه للبيع و 37.36 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3323 دولار للبيع و 3324 دولار للشراء.

شعبة الذهب و ضريبة إعادة البيع

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه لا يوجد ما يسمى بـ "ضريبة إعادة البيع" على المشغولات الذهبية، مشددة على أنه لا ضريبة تُفرض دون نص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المعنية.

إعادة بيع الذهب

وأوضحت أن ما يثار حول نسب تتراوح بين 1% و3% يتم خصمها عند إعادة بيع الذهب لا أساس له من الصحة.



تسعير الذهب

وأشارت الشعبة إلى أن تسعير الذهب يخضع لنفس القواعد التي تطبق على العملات، حيث يتم تحديد سعر للبيع وآخر للشراء بفارق يمثل ربح التاجر مقابل الخدمة، لافتة إلى أن الأسعار تتغير على مدار الساعة وفقًا للبورصة العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.

خصم نسبة تحوط عند شراء الذهب

وأضاف البيان أن ما يقوم به بعض التجار من خصم نسبة تحوط عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين هو أمر متعارف عليه في السوق، ويأتي لتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار الحادة أو الأعباء المترتبة على صهر وإعادة تشكيل المشغولات، موضحة أن هذه النسبة ليست ثابتة وتختلف من تاجر لآخر وحسب ظروف السوق.

وشددت الشعبة على أن عملية إعادة البيع تخضع في الأساس لآليات العرض والطلب، مؤكدة أهمية وعي المستهلك ومقارنته لأسعار البيع والشراء لدى أكثر من تاجر قبل إتمام الصفقة لضمان الحصول على أفضل قيمة.

كما دعت الشعبة التجار إلى تحري الدقة في التعاملات وتدريب العاملين لديهم على تسعير الذهب بشكل صحيح وعدم استخدام مصطلحات غير قانونية حفاظًا على ثقة العملاء واستقرار السوق.