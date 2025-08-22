انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 22-8-2025

شهدت محلات الصاغة في مصر اليوم الجمعة انخفاضا في أسعار الذهب، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر.
وفيما يلي متوسط الأسعار المعروضة للبيع والشراء بدون إضافة المصنعية:
أسعار الذهب اليوم الجمعة
عيار 24
سعر البيع: 5189 جنيه
سعر الشراء: 5166 جنيه
عيار 22
سعر البيع: 4756 جنيه
سعر الشراء: 4735 جنيه
سعر الذهب عيار 21
سعر البيع: 4540 جنيه
سعر الشراء: 4520 جنيه
عيار 18
سعر البيع: 3891 جنيه
سعر الشراء: 3874 جنيه
عيار 14
سعر البيع: 3027 جنيه
سعر الشراء: 3013 جنيه
عيار 12
سعر البيع: 2594 جنيه
سعر الشراء: 2583 جنيه
أسعار الذهب اليوم
الأونصة
بالجنيه المصري:
سعر البيع: 161383 جنيه
سعر الشراء: 160672 جنيه
بالدولار الأمريكي: 3328.96 دولار
سعر الجنيه الذهب
سعر البيع: 36320 جنيه
سعر الشراء: 36160 جنيه