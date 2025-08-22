سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22-8-2025

ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بعد انخفاض أسعار الذهب، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر.

وفيما يلي متوسط الأسعار المعروضة للبيع والشراء بدون إضافة المصنعية:

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 36320 جنيه

سعر الشراء: 36160 جنيه

عيار 24

سعر البيع: 5189 جنيه

سعر الشراء: 5166 جنيه

عيار 22

سعر البيع: 4756 جنيه

سعر الشراء: 4735 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 4540 جنيه

سعر الشراء: 4520 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 3891 جنيه

سعر الشراء: 3874 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 3027 جنيه

سعر الشراء: 3013 جنيه

عيار 12

سعر البيع: 2594 جنيه

سعر الشراء: 2583 جنيه

أسعار الذهب اليوم

الأونصة

بالجنيه المصري:

سعر البيع: 161383 جنيه

سعر الشراء: 160672 جنيه

بالدولار الأمريكي: 3328.96 دولار