مراسل القاهرة الإخبارية: التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا لا تعيق المفاوضات إن توفرت الإرادة
أهالي بني مجدول بالجيزة يتبرعون بأرض لبناء مدرسة ويناشدون المحافظ: سرعوا الخطوات قبل فوات الأوان
تطوير المطارات.. مصر تتحدث في الجمعية العامة للمجلس الدولي لمطارات أفريقيا بـ لوسكا
برلمانية: التحول الرقمي بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة
حماس: إعلان المجاعة في غزة شهادة دامغة على جرائم الاحتلال
داخل السيارة.. أفشة في أحدث ظهور على إنستجرام
ألمانيا تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في موقع معسكر بوخنفالد النازي
أول تعليق من بكين على رفض زيلينسكي مشاركة الصين في ضمان أمن أوكرانيا
وزير التعليم يدعو رئيس جامعة الأمم المتحدة بطوكيو لتأسيس فرع مصري
أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود
خطيب مسجد مصر: القرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى إعمال العقل والتفكر.. فيديو
إحباط محاولة فرار جماعي من سجن الكلاسة في الحسكة
توك شو

أخبار تهمك| تعرف على أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.


ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5194 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4545 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3895 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36360 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.57 جنيه للبيع و 48.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.60 جنيه للبيع، و 56.44 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.43  جنيه للبيع،  65.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.94 جنيه للبيع، 12.90 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.92 جنيه للبيع، و 158.42 جنيه للشراء.


وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اخبار الطقس اليوم الجمعة، وتفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إن البلاد خلال هذه الفترة تعتبر في ذروة فصل الصيف، والذي يشهد ارتفاعات كبيرة في نسب الرطوبة، وأنه على الرغم من وصول درجات الحرارة لـ المعدلات الطبيعية لكن نسبة الرطوبة مرتفعة.

ولفتت إلى أن العظمة على القاهرة الكبرى متوقع أن تكون بين الـ 35 درجة إلى 36 درجة، خلال فترة النهار، ولكن المواطنين تشعر أن درجة الحرارة 38 أو 39 درجة، وذلك بسبب الرطوبة.

وأوضحت أن المحافظات الموجودة في جنوب الصعيد ومناطق من سلاسل جنوب البحر الأحمر، ستشهد عواصف رملية وترابية اليوم، وذلك بسبب نشاط الرياح، ولذلك على الجميع توخي الحذرومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر طوال اليوم.

الظواهر الجوية
وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أسعار الذهب الذهب سعر الدولار الدولار العملات الأجنبية الطقس

