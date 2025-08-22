قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تصميم هاتف ترامب الجديد يثير الجدل قبل إطلاقه.. شبيه Galaxy بغطاء ذهبي

هاتف ترامب
هاتف ترامب
شيماء عبد المنعم

أعلن مؤخرا عن هاتف ترامب الذي من المقرر أن ينطلق إلى الأسواق تحت اسم Trump 1 (T1)، والذي سيعمل عبر شبكة Trump Mobile، الشركة التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف هذا الشهر، لكن التفاصيل الأخيرة أثارت الكثير من التساؤلات حول التصميم والمواصفات.

تغيير تصميم هاتف ترامب قبل الإطلاق الرسمي
 

في حين أن التصميم الأولي لهاتف ترامب كان يشبه إلى حد كبير آيفون مع كاميرات ثلاثية في جزيرة مربعة على الجانب الأيسر، كشفت الصور الجديدة المنشورة مؤخرا عن تصميم يبدو مختلفا تماما، يشبه بشكل لافت هاتف Galaxy S25 Ultra مع غلاف ذهبي اللون. 

هذا التغيير المفاجئ في تصميم هاتف ترامب لم يتم تحديثه على موقع Trump Mobile الرسمي، الذي لا يزال يعرض التصميم القديم.

تصميم هاتف ترامب القديم

الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن التصميم الجديد قد لا يكون هاتفا جديدا بالفعل، بل هاتف Galaxy S25 Ultra محاط بغلاف خاص، مما يتناقض مع شعار الشركة بأن الهاتف “مصنوع بفخر في الولايات المتحدة”. 

أشار موقع iFixit، إلى تشابه واضح بين الهاتف الجديد وغلاف Spigen لهاتف S25 Ultra، مما يدفع للتساؤل حول مدى أصالة المنتج.

تصميم هاتف ترامب الجديد

سعر الهاتف المحدد بـ499 دولارا يثير الفضول، فلو كان فعلا هاتف Galaxy S25 Ultra بهذا السعر، فسيكون عرضا مغريا جدا، لكن الكثير يشكك في صحة هذه الصورة، خاصة وأن بعض الخبراء يرون أن الصورة قد تكون معدلة بطريقة غير احترافية.

هذه الحالة تذكرنا بخدعة Escobar Fold التي انتشرت سابقا، حيث تم بيع هاتف Galaxy Fold مطلي بالذهب بسعر باهظ، ولكن العملاء لم يتلقوا سوى شهادات ملكية ومواد ترويجية دون الهاتف الفعلي.

وكان إعلان شركة ترامب السابق عن إنتاج أول هاتف ذكي يحمل اسمها “T1”، جدلا واسعا بعد أن شكك خبراء في مزاعم الشركة بشأن تصنيع الجهاز داخل الولايات المتحدة.

ورغم تأكيدات الشركة بأن الهاتف "مصنوع في الولايات المتحدة"، قال خبراء في صناعة التكنولوجيا إن الجهاز على الأرجح تم تصميمه وسيصنع في الصين، عبر شركات تصنيع أصلية ODM تتخصص في إنتاج الأجهزة لصالح علامات تجارية أخرى.

تصميم هاتف ترامب الجديد
هاتف ترامب ترامب فون Trump Mobile تصميم هاتف ترامب الجديد

