ابن ترامب لا يستخدم WhatsApp.. يفضل هذا التطبيق للتواصل بسرية

بارون ترامب يتواصل مع زملائه في الجامعة دون مشاركة رقم هاتفه
بارون ترامب يتواصل مع زملائه في الجامعة دون مشاركة رقم هاتفه
شيماء عبد المنعم

وجد بارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيلة ذكية للبقاء على تواصل مع أصدقائه في الجامعة دون الحاجة لكشف رقم هاتفه الشخصي من خلال تطبيق Discord الشهير.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن بارون ترامب البالغ من العمر 19 عاما، والذي بدأ مؤخرا دراسته في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك NYU، يعتمد على تطبيق Discord للتواصل مع زملائه، وذلك حفاظا على خصوصيته وابتعاده عن الأضواء، خصوصا في ظل المرافقة الأمنية المستمرة من قبل جهاز الخدمة السرية.

ووفقا لما نقلته صحيفة TMZ، فإن بارون لايشاهد كثيرا في الممرات أو بين الحصص الدراسية، إذ يعتمد على الحضور المتحفظ والتفاعل الرقمي. 

ونقل مصدر لموقع Page Six، قوله إن "Discord أصبح وسيلته المفضلة للتواصل"، موضحا أن تبادل أرقام الهواتف قد يؤدي إلى تسريب الرقم وانتشار المكالمات العشوائية، ما يستدعي تغييره باستمرار ويشكل إزعاجا دائما.

وأضاف المصدر أن استخدام بارون لـ Discord، خاصة ضمن "ثقافة الجيمرز" الرقمية، يتيح له التواصل باستخدام أسماء اللاعبين Gamer Tags، بدلا من الهوية الحقيقية، معتبرا ذلك "حلا ذكيا، وإن كان لا يزال يختبر أفضل طريقة للتواصل".

وفي سياق آخر، أشادت لارا ترامب، زوجة شقيقه إريك ترامب، ببارون خلال مقابلة في بودكاست مع باتريك بيت-ديفيد، واصفة إياه بأنه "ذكي جدا، وممتع، ويشبه والده كثيرا"، مضيفة أنه "دائما ما يقدم أفكارا" حتى في الحملات الانتخابية، حيث قالت: "بارون سيتصل ويقول: أبي، لدي فكرة لزيادة عدد الأصوات، عليك الذهاب إلى هذا الملعب الرياضي، أو ما شابه".

مثل والدته ميلانيا ترامب، يحافظ بارون على خصوصية عالية ويتجنب الظهور الإعلامي، إذ ظلت ميلانيا حريصة على إبقائه بعيدا عن الأضواء، مركزة على تعليمه ومستقبله. 

ونقل مصدر لمجلة People أن "ميلانيا ستواصل لعب دورها الأساسي في رسم مستقبل بارون، كما كانت دائما منذ طفولته وحتى الآن".

