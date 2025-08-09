ترامب يطلق محرك بحث ذكاء اصطناعي على"تروث سوشيال"

أعلنت شركة بربليكستي Perplexity، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق محرك بحث جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي على منصة تروث سوشيال Truth Social، وهي منصة التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، يسمى المحرك الجديد Truth Search AI، وهو متاح بالفعل على النسخة الويب من تروث سوشيال، مع خطط لإطلاق النسخة التجريبية العامة على تطبيقات iOS و أندرويد في المستقبل القريب.

وفقا لبيان صحفي صادر عن ترامب ميديا، تقدم تقنيات Perplexity إجابات دقيقة وسياقية مع استشهادات شفافة، مما سيساعد تروث سوشيال على زيادة كمية المعلومات المتاحة للمستخدمين بشكل كبير، ومع ذلك، يبقى التحكم في مصادر المعلومات التي يستند إليها محرك البحث في يد منصة تروث سوشيال.

استخدام API Sonar من Perplexity

يعتمد تروث سوشيال على API Sonar من Perplexity، الذي يعد بجلب معلومات حديثة وموثوقة من الويب، حتى إذا كانت تلك المعلومات مأخوذة من مواقع تمنع وصول برامج الزحف الخاصة بـ Perplexity، كما يتيح Sonar API أيضا دعم الإخراج الهيكلي، بحيث يمكن للمستخدمين تحديد التنسيق الذي يرغبون فيه لعرض نتائج البحث.

أوضح جيزي دواير، المتحدث باسم شركة Perplexity، لموقع TechCrunch أن Sonar API سيكون دقيقا بناء على المصادر التي تقتصر عليها تروث سوشيال.

وأضاف: “ليس لدينا رؤية أو سيطرة على ذلك، يشبه الأمر عندما تستخدم الشركات API داخل مؤسساتها الخاصة، أو عندما يستخدم باحث أكاديمي API للبحث في بياناته الخاصة”.

ردود محرك البحث وموارد المصادر

لتقييم المصادر التي سيستشهد بها محرك البحث، قامت Axios بطرح بعض الأسئلة مثل “ماذا حدث في 6 يناير 2021؟”، و"لماذا تم عزل دونالد ترامب؟" وكانت الإجابات تحتوي على روابط من مواقع مثل FoxNews بشكل رئيسي، وأحيانا تشمل مواقع أخرى مثل FoxBusiness وThe Washington Times وEpoch Times.

في المقابل، يوفر محرك البحث العام لشركة Perplexity مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك Wikipedia و Reddit و YouTube و NPR و Politico.

خطط لتوسيع المحرك وفقا لتغذية المستخدمين

أعلن ديفين نونيز، الرئيس التنفيذي لشركة ترامب ميديا، في البيان الصحفي أن تروث سوشيال تخطط لتحسين وتوسيع وظيفة البحث بناء على ملاحظات المستخدمين، وقال: “سنعمل على تنفيذ مجموعة واسعة من التحسينات الإضافية على المنصة”.

كما أشار ديمتري شيفلينكو، المدير التنفيذي لشؤون الأعمال في Perplexity، إلى أن تقنيات Perplexity تقدم إجابات مع استشهادات شفافة تسمح لأي شخص بالغوص بشكل أعمق في المصادر.

تعليق ترامب على الذكاء الاصطناعي

في نهاية يوليو، نشر دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف الذكاء الاصطناعي المتحيز، أي النماذج التي لا تكون محايدة أيديولوجيا، كان هذا الأمر التنفيذي يتعامل مع قضايا مثل العرق والجنس، والتحيز غير الواعي، والعنصرية المنهجية، وغيرها من الأفكار التي تدرج تحت مفهوم التنوع والمساواة والشمول DEI.

يأتي إطلاق Truth Search AI في نفس الأسبوع الذي تم فيه إضافة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI و Anthropic و جوجل إلى قائمة الموردين المعتمدين الذين يمكنهم بيع خدماتهم للوكالات الفيدرالية المدنية.

في نفس السياق، توصلت OpenAI إلى اتفاق مع الجهة المركزية للمشتريات في الحكومة الأمريكية لبيع ChatGPT Enterprise للوكالات مقابل دولار واحد فقط في السنة.