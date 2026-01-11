قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة أوراق فران تعدى على طفلة في المنوفية إلى فضيلة المفتي
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قرار جديد من المحكمة في سحب ترخيص مدرسة سيذر الدولية للغات

إسلام دياب

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 11 يناير 2026، تأجيل الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة «سيدز» الدولية للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة، لجلسة 8 فبراير 2026.


وقال مقيم الدعوى إن الدعوى أقيمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وأوضح مقيم الدعوى أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وأشار إلى أن الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس، مطالبًا بوقف نشاطها فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

دياز

محبوب الجماهير المغربية.. دياز يسعى لقيادة أسود الأطلس للفوز بأمم إفريقيا

قفشة يهنئ زيزو بمناسبة عيد ميلاده

عيد ميلاد سعيد يا خويا.. قفشة يهنئ زيزو بمناسبة عيد ميلاده

إمام عاشور يهنئ زيزو بعيد ميلاده

إمام عاشور يهنئ زيزو بعيد ميلاده.. شاهد

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

