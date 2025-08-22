أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.57 جنيه للبيع و 48.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.60 جنيه للبيع، و 56.44 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.43 جنيه للبيع، 65.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.94 جنيه للبيع، 12.90 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.92 جنيه للبيع، و 158.42 جنيه للشراء.