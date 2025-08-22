قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة

الدولار الامريكي
آية الجارحي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، استقر عقب تذبذبه امس الخميس.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم سعر الدولار اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، في عدد من البنوك، بعد ترجعه بمتوسط 14 قرشا.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.45 جنيه للشراء و48.51 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري 

سعر الدولار البنك الأهلي المصري 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سعر الدولار البنك التجاري الدولي  48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

 بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المتحد  48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك العقاري المصري العربي 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار المصرف العربي 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار بنك تنمية الصادرات   48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار ميد بنك  48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع.

