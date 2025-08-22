لماذا أهدى بوتين سيارة بقيمة 22 ألف دولار لرجل أمريكي؟

في حادثة غريبة حظيت بتغطية واسعة في الإعلام الروسي، أصبح “مارك وارن” المقيم في ولاية ألاسكا الأمريكية، محور اهتمام غير متوقع بعد رحلة عادية إلى مدينة أنكوريج على دراجته النارية أورال روسية الصنع.

فما بدأ كمشوار قصير انتهى بأن تلقى هدية شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبارة عن دراجة أورال جديدة مزودة بعربة جانبية، تقدر قيمتها بنحو 22 ألف دولار.

لقاء عابر تحول إلى قصة دولية

خلال رحلته، التقى وارن بصحفيين روس فوجئا برؤيته يقود دراجة نارية روسية قديمة، خاصة مع صعوبة صيانتها في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بعد حرب أوكرانيا.

انتشرت قصته سريعًا في وسائل الإعلام الروسية، لتصل في غضون أيام إلى بوتين نفسه.

تسليم رسمي وسط تغطية إعلامية

بعد القمة التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون، تلقى وارن اتصالًا رسميًا من الجانب الروسي يخبره بأن دراجته الجديدة وصلت بالفعل على متن الطائرة ذاتها التي أقلت بوتين.

لاحقًا، تمت دعوته هو وزوجته إلى فندق ليكفرونت في سبينارد، حيث سلمت له الدراجة وسط تغطية إعلامية روسية واسعة.

قال وارن في تصريحات لصحيفة أنكوراج ديلي نيوز إنه لم يصدق الأمر في البداية وظنه عملية احتيال، مضيفًا: “لم أفعل شيئًا لهم، ولا أعرف أحدًا هناك. الأمر عشوائي للغاية لدرجة يصعب استيعابها”.

ورغم الطابع السخي للهدية، اعتبر محللون أن موسكو تعاملت مع القصة كأداة دعائية لإظهار صورة إيجابية عن روسيا أمام الرأي العام، خصوصًا أن وسائل الإعلام الرسمية حرصت على تغطية الحدث بشكل واسع.