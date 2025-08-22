قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

استقرار نسبي.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي، في الوقت الذي واصل فيه السعر العالمي للأونصة ارتفاعه ليسجل مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من شهرين.

الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، وأثار اهتمام شريحة واسعة من المواطنين سواء من المقبلين على الزواج الباحثين عن شراء المشغولات الذهبية، أو من المستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم وسط تقلبات الأسواق.

اسعار الذهب اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
 

عيار 24    5206 جنيهات    5183 جنيها

عيار 22    4772 جنيها    4751 جنيها

عيار 21    4555 جنيها    4535 جنيها

عيار 18    3904 جنيهات    3887 جنيها

عيار 14    3037 جنيها    3023 جنيها

عيار 12    2603 جنيهات    2591 جنيها

الاونصة    161916 جنيها    161205 جنيهات

الجنيه الذهب    36440 جنيها    36280 جنيها

الأونصة بالدولار    3329.73 دولار

أداء الذهب محليا

ويرتبط أداء الذهب محليا بعدة عوامل، في مقدمتها حركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى العوامل الداخلية مثل حجم العرض والطلب وتكلفة المصنعية. 

وتلك الاسباب تجعل أسعار الذهب عرضة للتغير على مدار اليوم، ما يدفع المواطنين والتجار لمتابعة حركة السوق بشكل مستمر.

أسباب تباين أسعار الذهب بين محلات الصاغة

تختلف أسعار الذهب في مصر من منطقة إلى أخرى تبعا لعوامل متعددة، أبرزها قيمة المصنعية التي تضاف على كل جرام والتي تختلف حسب نوع المشغولات ودقة التصنيع، بجانب هامش ربح التاجر والتكاليف التشغيلية لكل محل، فضلا عن مستوى الخدمة المقدمة. 

ويظل عيار 21 هو الأكثر انتشارا وإقبالا نظرا لتوازنه بين السعر والقيمة، بينما يفضل بعض الشباب عيار 18 لما يتميز به من تصميمات عصرية وسعر أقل نسبيا، فيما يستخدم عيار 24 غالبا في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية كخيار استثماري بحت.

أسعار الذهب عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ ليسجل سعر الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين، مدعوما بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الأمر الذي عزز جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا للمستثمرين.

