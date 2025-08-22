استقرار نسبي.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي، في الوقت الذي واصل فيه السعر العالمي للأونصة ارتفاعه ليسجل مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من شهرين.

الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، وأثار اهتمام شريحة واسعة من المواطنين سواء من المقبلين على الزواج الباحثين عن شراء المشغولات الذهبية، أو من المستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم وسط تقلبات الأسواق.

اسعار الذهب اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 5206 جنيهات 5183 جنيها

عيار 22 4772 جنيها 4751 جنيها

عيار 21 4555 جنيها 4535 جنيها

عيار 18 3904 جنيهات 3887 جنيها

عيار 14 3037 جنيها 3023 جنيها

عيار 12 2603 جنيهات 2591 جنيها

الاونصة 161916 جنيها 161205 جنيهات

الجنيه الذهب 36440 جنيها 36280 جنيها

الأونصة بالدولار 3329.73 دولار

أداء الذهب محليا

ويرتبط أداء الذهب محليا بعدة عوامل، في مقدمتها حركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى العوامل الداخلية مثل حجم العرض والطلب وتكلفة المصنعية.

وتلك الاسباب تجعل أسعار الذهب عرضة للتغير على مدار اليوم، ما يدفع المواطنين والتجار لمتابعة حركة السوق بشكل مستمر.

أسباب تباين أسعار الذهب بين محلات الصاغة

تختلف أسعار الذهب في مصر من منطقة إلى أخرى تبعا لعوامل متعددة، أبرزها قيمة المصنعية التي تضاف على كل جرام والتي تختلف حسب نوع المشغولات ودقة التصنيع، بجانب هامش ربح التاجر والتكاليف التشغيلية لكل محل، فضلا عن مستوى الخدمة المقدمة.

ويظل عيار 21 هو الأكثر انتشارا وإقبالا نظرا لتوازنه بين السعر والقيمة، بينما يفضل بعض الشباب عيار 18 لما يتميز به من تصميمات عصرية وسعر أقل نسبيا، فيما يستخدم عيار 24 غالبا في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية كخيار استثماري بحت.

أسعار الذهب عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ ليسجل سعر الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين، مدعوما بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الأمر الذي عزز جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا للمستثمرين.