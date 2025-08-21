هل النودلز به مواد سامة أو مسرطنة؟| سوق السيارات يشهد تراجعا.. ومفاجأة بالذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

بعد اختفاء الأوفر برايس .. سوق السيارات المستعملة يشهد تراجعًا بـ15%

في ظل التقلّبات الاقتصادية العالمية، ووسط ترقّب شديد من المستهلكين في السوق المصري، تأتي أنباء مبشّرة تنعش آمال الراغبين في امتلاك سيارة.

و أعلن المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن تراجع ملحوظ في أسعار السيارات داخل السوق المصري، سواء الجديدة أو المستعملة، الأمر الذي اعتبره كثيرون بداية مرحلة جديدة من التوازن والاستقرار.

في مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد”، كشف أبو المجد تفاصيل هذا الانخفاض وأسبابه، مؤكدًا أن الانخفاضات حقيقية وملموسة، وليست فقط في "الأوفر برايس" كما كان معتادًا سابقًا.

هل «النودلز» به مواد سامة أو مسرطنة؟ .. جمال شعبان يوضح

شهدت الأيام القليلة الماضية، وفاة طفل بسبب تناوله الشعرية سريعة التحضير، وأن الجميع أصبح في حالة قلق من هذه الوجبات التي يستخدمها الكثير من الأطفال.

وأكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك معلومات كثيرة انتشرت خلال الساعات الأخيرة عن أضرار «النودلز» الإندومي أو الشعرية سريعة التحضير.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، أن الكثير يسألون: هل الإندومي به سموم أو مواد مسرطنة؟، وقال إنه لا يستطيع أحد أن يقول إن «النودلز» أو الأندومي به مواد سامة، ولكن هذه المواد ضارة جدا على الجسم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أنه يحذر الأسر من تشجيع الأطفال على تناول مثل هذه الأكلات سريعة التحضير التي قد ينتج عنها وفاة.

الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار

أعلنت الصحة العالمية، أن الوضع في غزة كارثي ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية يوسف أبو كويك، أن الأصوات الفلسطينية تعالت خلال الحراك الوطني في غزة لتخاطب المجتمع الدولي وتُحذر من أن ما يجري في القطاع هو إبادة جماعية ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، تنفذها إسرائيل بقرار سياسي واضح.

ملفات ساخنة على طاولة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.. «القاهرة الإخبارية» توضح

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من الرياض جمال الوصيف، أنه من المنتظر أن يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة إلى مدينة نيوم، حيث يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في زيارة تحمل العديد من الدلالات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشار الوصيف، خلال مداخلة على الهواء مباشرة، إلى أن المباحثات ستتطرق إلى ملفات إقليمية ودولية عدة، يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تتفق القاهرة والرياض على ضرورة إيجاد حل شامل وعادل لها، إضافة إلى التشديد على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين.

كما أوضح المراسل أن ملفات الأوضاع في ليبيا، سوريا، لبنان، والسودان ستكون مطروحة على طاولة الحوار، حيث يجمع البلدان موقف رافض لتقسيم ليبيا والتأكيد على الحل السياسي الشامل، بجانب دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمات في سوريا ولبنان، وفيما يخص السودان، فقد لعبت المملكة دورًا محوريًا عبر استضافتها المباحثات بين الأطراف السودانية في مدينة جدة خلال السنوات الماضية.

كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 271 شهيدًا، بينهم 112 طفلًا، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير في القطاع المحاصر.

حصار خانق ومساعدات محدودة

يأتي هذا الرقم المفجع وسط استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والذي أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، خاصة في مناطق الشمال التي تعاني من انقطاع شبه تام للإمدادات الإنسانية.

تحذيرات أممية من تفشّي المجاعة

منظمات أممية ودولية كانت قد حذرت مرارًا من خطر المجاعة الوشيك في غزة، مشيرة إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا، مع تزايد حالات سوء التغذية الحاد ونقص الرعاية الصحية في المستشفيات والملاجئ.

جامعة الدول العربية: هناك دعم عربي كامل لكافة مؤسسات الدولة اللبنانية

قال حسام زكي الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية، إنه على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان.



وأضاف خلال عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك دعم عربي كامل لكافة مؤسسات الدولة اللبنانية، ونرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن مخطط إسرائيل الكبرى.



وتابع: نرفض وندين الخطط التوسعية الإسرائيلية في المنطقة، وليس في جدول أعمال جامعة الدول العربية حاليا انعقاد قمة بشأن الوضع في لبنان، ونطالب إسرائيل بالامتناع عن أي سياسات تمس السيادة اللبنانية.

الفراخ بكام النهارده؟ تعرف على أسعار البيضاء والبلدي في الأسواق

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو من أحد محلات الدواجن لمعرفة أسعار الدواجن البيضاء اليوم، الخميس 21- 8 -2025.

وقالت مراسلة القناة الزميلة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة بصقر قريش، لمعرفة الأسعار اليوم، وذلك بعد اتجاه الكثير لشراء الدواجن البيضاء بعد تراجع أسعارها.

وكشف تاجر دواجن، عن أن الدواجن البلدي تسجل 130 جنيها، والدواجن البيضاء 80 جنيها، والبلدي الحشو بـ 135 جنيها.

وأوضح أن جميع أنواع الدواجن لها سوق، وأن كل أسرة يكون لها طبيعة في شراء الدواجن.



هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد

قال الدكتور أحمد الصفتي، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، جاء في إطار تجديد الثقة في قيادته للبنك المركزي لعام جديد ينتهي في أغسطس 2026، إلى جانب مناقشة تطورات السياسات النقدية وأوضاع الاقتصاد المصري.

وأوضح الصفتي أن أهمية هذا اللقاء تنبع من حساسية المرحلة الحالية عالميًا، حيث يشهد العالم صراعًا اقتصاديًا يقوده رجال الاقتصاد أكثر من رجال السياسة أو الحرب، مشيرًا إلى أن القوة الاقتصادية أصبحت جزءًا من الأمن القومي للدول من خلال التحكم في سعر العملة، والواردات والصادرات، والمخزون الاستراتيجي، والقدرة على مواجهة الأزمات.

وأضاف أن مصر نجحت مؤخرًا في خفض معدل التضخم من أكثر من 30% إلى نحو 18%، أي ما يعادل تباطؤًا بنحو 50%، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا.

رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. الأرصاد توضح

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الخميس، ودرجات الحرارة المتوقعة، وهل هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة أم لا.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع أقل بكثير من الأسبوع الماضي، وكانت درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت أن البلاد يوم الثلاثاء الماضي سجلت درجات حرارة عالية، ولكن أمس انخفضت، وأن البلاد أيضًا تتأثر بارتفاع نسب الرطوبة، وأنها تصل في بعض مناطق القاهرة إلى 90%، وفي المناطق الساحلية تتجاوز الـ 90%.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة اليوم متوقع أن تسجل 35 درجة، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وأن المجافظات الشمالية والصعيد تسجل أعلى درجات حرارة.

أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن| فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة، حيث شهد سعر الذهب اليوم، الخميس 21 أغسطس 2025، انخفاضا ملحوظا عن الأيام الماضية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الخميس 21-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الخميس

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3900 جنيه للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4550 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5200 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36400 جنيه.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 21-8-2025.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الخميس 21-8-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.67 جنيه للبيع و48.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.70 جنيه للبيع، و56.54 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.69 جنيه للبيع، و65.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.97 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 159.29 جنيه للبيع، و158.80 جنيه للشراء.