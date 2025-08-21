كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 271 شهيدًا، بينهم 112 طفلًا، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير في القطاع المحاصر.

حصار خانق ومساعدات محدودة

يأتي هذا الرقم المفجع وسط استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والذي أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، خاصة في مناطق الشمال التي تعاني من انقطاع شبه تام للإمدادات الإنسانية.

تحذيرات أممية من تفشّي المجاعة

منظمات أممية ودولية كانت قد حذرت مرارًا من خطر المجاعة الوشيك في غزة، مشيرة إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا، مع تزايد حالات سوء التغذية الحاد ونقص الرعاية الصحية في المستشفيات والملاجئ.

دعوات لإنقاذ الأرواح ووقف الكارثة

جددت وزارة الصحة في غزة مناشدتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك العاجل، وفتح الممرات الآمنة لإدخال الغذاء والدواء، مشددة على أن استمرار الصمت الدولي يعني مزيدًا من الأرواح التي ستُزهق بسبب الجوع والمرض.