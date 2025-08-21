فاجعة إنسانية متواصلة في غزة.. شهيدان بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، عن استشهاد مواطنَين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يسلّط الضوء من جديد على تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.

تحذيرات دولية وإخفاق في إيصال المساعدات

يأتي هذا الإعلان وسط تحذيرات متكررة من منظمات دولية بشأن تفشي سوء التغذية، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن، في ظل استمرار الحصار وتقييد دخول المساعدات الإنسانية الأساسية من غذاء ودواء.

أرقام غير نهائية في ظل انهيار القطاع الصحي

وأكدت الوزارة أن هذه الحصيلة ليست نهائية، في ظل الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي في غزة، وصعوبة الوصول إلى الحالات الحرجة في مناطق الشمال والمناطق المنكوبة الأخرى.

دعوات عاجلة للتدخل الدولي

وجددت الجهات الصحية في غزة دعوتها إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتحمل مسؤولياتهم، والتحرك الفوري لإدخال المساعدات دون قيود، ووقف التدهور الكارثي للأوضاع المعيشية والصحية في القطاع.