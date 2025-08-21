قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
بالروبوت الثعبان.. هندسة بنها تحصد المركز الأول بمسابقة "صُنع في مصر "
مدبولى يدعو «تويوتا» للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الحوافز والمزايا
نصب على مواطنين.. القبض على شخص يُدير كيانًا تعليميًا بمدينة نصر
ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع في غزة إلى 271 شهيدًا بينهم 112 طفلًا
مش حفلة .. خالد الغندور يوجه رسالة بعد جنازة والد محمد الشناوي
خطوة اقتصادية مهمة.. بيرو تفتح سوقها أمام صادرات الفراولة المصرية
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
برلمان

قيادي بالمؤتمر ينتقد تعنت الاحتلال أمام المقترح المصري القطرى لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

هيثم أمان
هيثم أمان
عبد الرحمن سرحان

انتقد هيثم أمان الأمين المساعد لشؤون التنظيم بحزب المؤتمر بالقاهرة، الرفض الإسرائيلي للمقترح المصري القطري للتهدئة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المقترح جاء ثمرة جهود مضنية ومتواصلة، ويمثل طرحاً واقعياً ومتوازناً يهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى، وبداية عملية إعادة إعمار كاملة للقطاع المنكوب.

وأشار "أمان" في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا التعنت والإصرار غير المسؤول من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وضع عقبات أمام تحقيق السلام، وذلك بتشبثها بشرط غير واقعي يتمثل في "النزع الكامل لسلاح حماس"، وهو مطلب يستخدم كذريعة لاستمرار آلة الحرب والدمار وللمماطلة في الوصول إلى حل حقيقي.

وأكد أن هذا التشدد الإسرائيلي لا يُطيل فقط أمد الأزمة الإنسانية الكارثية، بل ويُعرض الأمن والاستقرار الإقليمي بأكمله لمخاطر جسيمة، مشيرا إلى تمسك مصر الراسخ بضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، حيث لا تزال الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكرس كل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بلا عوائق، وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.

ودعا هيثم أمان، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن موقفها المتعنت، وقبول المقترح المصري القطري، والتفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاق يضمن السلامة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع.

هيثم أمان حزب المؤتمر الرفض الإسرائيلي للمقترح المصري القطري قطاع غزة إعادة إعمار غزة

