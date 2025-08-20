برلماني: إطلاق أول بنك رقمي نقلة نوعية تدعم الشمول المالي والتحول الرقمي

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة البنك المركزي على إطلاق أول بنك رقمي بالكامل في مصر تحت اسم OneBank، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المصرفي وتعزيز جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن البنوك الرقمية أصبحت ضرورة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، لافتًا إلى أن البنك الرقمي يتيح للمواطنين إجراء مختلف المعاملات المصرفية من خلال الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الفروع التقليدية، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويمنح العملاء مرونة أكبر في الحصول على الخدمات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إطلاق بنك رقمي يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، خاصة مع الزيادة الكبيرة في استخدام الهواتف الذكية والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في الحياة اليومية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.

وأضاف البلشي أن التحول نحو البنوك الرقمية لا يلغي دور البنوك التقليدية، بل يكمله، حيث ستظل البنوك القائمة هي الداعم الرئيسي في تأسيس البنوك الرقمية وتطويرها.