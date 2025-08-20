برلماني: المقترح المصري لوقف حرب غزة «طوق النجاة» الحقيقي للشعب الفلسطيني

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المقترح المصري الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة يمثل طوق النجاة الحقيقي للشعب الفلسطيني، كونه يقطع الطريق على مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى التهجير القسري واقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وشدّد عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، على أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودًا هائلة لسد الفجوات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في الفترات السابقة، وهو ما يعكس إدراك القاهرة لخطورة اللحظة الراهنة على مستقبل القضية الفلسطينية.

وأوضح نائب الإسكندرية، أن الفلسطينيين في الداخل والخارج ينظرون إلى مصر باعتبارها المنقذ الحقيقي لغزة، في ظل محاولات الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية تستهدف مدينة غزة والمنطقة الوسطى لفرض واقع جديد على الأرض، مشيرًا إلى أن المقترح المصري يعكس حرصًا استراتيجيًا على وقف الإبادة وفتح مسارات سياسية تؤدي إلى حل شامل وعادل.

وأختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، أن مصر ستبقى الركيزة الأساسية لأي اتفاق سياسي أو إنساني يستهدف حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة، مؤكدًا أن الموقف المصري يعبّر عن ضمير الأمة العربية في مواجهة العدوان.