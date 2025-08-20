توقعات بتأجيل الانتخابات البرلمانية السورية

أفادت "العربية.نت" أن مصادر سورية رفيعة المستوى ضمن دوائر السلطة الانتقالية كشفت عن عزم الرئيس السوري، أحمد الشرع، قريباً، الموافقة على النظام الداخلي لمجلس الشعب، فيما توقعت تأجيل انعقاد الانتخابات البرلمانية، المحددة خلال الفترة بين 15 – 20 سبتمبر المقبل.

و شهد النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري بعض التعديلات ، أبرزها رفع أعداد المقاعد من 150 إلى 210 مقاعد، حيث تسلم الشرع أواخر يوليو الماضي النسخة النهائية من النظام الجديد.



ومن المفترض أن يكفل النظام الحديث، مشاركة 20% من نساء سوريا في المجلس، طبقاً للنظام الانتخابي المؤقت، في إشارة إلى تفعيل دور النساء السوريات في صناعة الدولة الحديثة.