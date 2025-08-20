سموتريتش: الدولة الفلسطينية تُمحى بالأفعال

قال وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ، اليوم: "الدولة الفلسطينية تُمحى عن الطاولة ليس بالشعارات بل بالأفعال"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ومنحت اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الموافقة النهائية على المخطط الذي أعلن وزير المالية سموتريتش إقراره في 14 أغسطس الجاري، لإقامة مستوطنات جديدة، في إطار "مشروع E1"، في خطوة قال إنها "ستقوّض تماماً إمكانية قيام دولة فلسطينية".

و أقرت إسرائيل، اليوم الأربعاء، مشروعا استيطانيا شرق القدس من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلا.

وقال رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم، غاي يفراح، القريبة من موقع المشروع في بيان "يسرني أن أعلن أنه قبل وقت قصير، وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي (إي وان) أو E1".

المخطط E1

والمخطط E1 هو مخطَط استيطاني اعتمدته الحكومة الإسرائيلية عام 1999 على أراضٍ فلسطينية تبلغ مساحتها 12,000 دونم (حوالي 12 مليون متر مربع). ويهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيليّة الواقعة شرقها في الضفة الغربيّة مثل مُستوطنة معالي أدوميم، وذلك من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة.

