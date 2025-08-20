الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة حكومة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في المنطقة المسماه "E1" بما في ذلك بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس ومحيطها.

وذكرت الوزارة في بيان بها ان ذلك الأمر يؤدي إلى عزلها تماماً من الجهات الأربع عن محيطها الفلسطيني وإغراقها في تجمعات ومدن استيطانية ضخمة ترتبط بالعمق الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة الفلسطينية أن تلك الخطوة تقوض فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض ويمزق وحدتها الجغرافية والسكانية، بالأضافو الي تكريس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكنتونات معزولة بعضها عن بعض غير متصلة جغرافيا لتصبح أشبه ما تكون بسجون حقيقية يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال ووسط إرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة.

وإعتبرت الوزارة تلك المصادقة اعتراف اسرائيلي رسمي وتورط في جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة في إطار جرائم الإبادة والتهجير لشعبنا ومحاولة تصفية قضيته وحقوقه.

