عربية النواب تدين مخطط حكومة الاحتلال لبناء 3400 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة المخطط الإسرائيلي لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، معتبراً هذا التوجه من حكومة الاحتلال الاسرائيلى بمثابة جريمة جديدة فى السجل الأسود لهذه الحكومة المتطرفة وتفضح الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني البغيض وخطوة بالغة الوقاحة تمثل تحديًا سافرًا لكل القوانين الدولية وضربًا بعرض الحائط لقرارات الأمم المتحدة.

كما اعتبر " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم هذه السياسات من حكومة الاحتلال بمثابة هجوم ممنهج على هوية القدس وتزييف لوجهها العربي والإسلامي، ومحاولة لاقتلاعها من ذاكرتها التاريخية ، مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التدخل لوقف مثل هذه الاعتداءات الاسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس.

وكشف النائب أحمد فؤاد أباظة أن هذه الممارسات الاستيطانية الاستعمارية الإجرامية تنم عن التصريحات الوقحة والمرفوضة التي صدرت عن رئيس حكومة الاحتلال بشأن ما أسماه "إسرائيل الكبرى" وهي تصريحات تكشف عن عقيدة توسعية استعمارية تستهدف ابتلاع الأرض العربية من النهر إلى البحر وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها ، مشيراً إلى إن هذه المزاعم الباطلة ليست إلا امتدادًا لسياسة الاحتلال القائمة على غصب الأراضي وإنكار الحقوق، وتزوير التاريخ والجغرافيا وفرض أمر واقع بقوة السلاح والاستيطان.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالمواقف المصرية الواضحة والحاسمة لاستمرار مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية مطالباً من المجتمع الدولى تنفيذ رؤية مصر والتى تتمثل فى ضرورة اجبار وإلزام حكومة الاحتلال فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.