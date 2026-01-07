البابا تواضروس الثاني: فكرة الوحدة الوطنية مهمة لجميع المصريين

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أن الرئيس دائمًا يتحدث عن العمل معًا والوحدة، وأن يعمل الجميع من أجل مصر، ومن أجل الحفاظ على البلد، وأنه بدون الوحدة قد يخسر الإنسان أشياء كثيرة جدا.

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس طالب بالعمل معا ويكون التفكير واحد، وأن يعود الصالح على البلد، وليس البحث عن الصالح الشخصي.

وأشار إلى أننا نعيش في مجتمع كبير، والجميع مطالب بالعمل لتحقيق السعادة للجميع، وأن الـ 110 مليون شخص يحتاج للجميع، وأنه لا يستطيع أحد أن يعيش بمفرده، ففكرة الوحدة الوطنية مهمة لجميع المصريين.

وأكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية،أن زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تعتبر تقليدا وطنيا وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من عام 2015، وأن زيارة الرئيس تتسبب في فرح جميع المصريين.



وأضاف أن الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات الدينية والوطنية والقومية.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس للكاتدرائية تكون مدتها الزمنية قصيرة لكنها لها تأثير كبير، جدا على كل المصريين بالداخل والخارج.

